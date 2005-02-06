رئيس دانشگاه علوم پزشكي تهران : دولت دويست ميليون دلار وام براي ادامه طرح توسعه دانشگاه تهران مصوب كرده است // ناگزير به تخريب بافت سنتي دانشگاه هستيم

دكتر محمد رضا ظفرقندي در گفت ‌و ‌گو با خبرنگار حوزه و دانشگاه "مهر" افزود : طرح توسعه و ساماندهي دانشگاه تهران و علوم پزشكي تهران، كاري مشترك بين اين دو دانشگاه است. هفت سال است كه بازسازي اين دو دانشگاه توسط مسئولان در حال پيگيري است و اميدواريم كالبد دانشگاه و پرديس مركزي پس از عمر 70 ساله خود، به ابعاد جديدتر و استانداردتري مبدل گردد.

وي تصريح كرد : ساماندهي دانشگاه تهران و علوم پزشكي تهران در سه فاز شمالي، شرقي و غربي صورت مي گيرد. ساماندهي فاز شمالي دانشگاه تقريبا 80 درصد به انجام رسيده است و دولت براي تملك، ساخت و ساماندهي دانشگاه در فازهاي دو و سه 200 ميليون دلار وام مصوب كرده است تا در اختيار دانشگاه قرار گيرد. پيگير هستيم تا اين وام را از بانك‌هاي خارجي نقد كنيم تا طرح توسعه دانشگاه هرچه سريعتر به پايان برسد.



رئيس دانشگاه علوم پزشكي تهران در زمينه احداث ساختمان جديد دانشكده دندانپزشكي و به هم خوردن بافت سنتي دانشگاه خاطر نشان كرد : با توجه به فضاي محدود ما در پرديس مركزي و پيشرفت ‌هاي روز‌افزون علم، نياز به فضاهاي آزمايشگاهي و كارگاهي جديد و نيز با توجه به ظرفيت پذيرش دانشجوي دانشگاه اين جداسازي ناگزير است اگرچه بافت سنتي دانشگاه بايد از بين برود.