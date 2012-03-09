شرکت در انتخابات نشانه اعتماد به نظام/ بررسی سیاستهای کلی سلامت در مجمع تشخیص مصلحت

به گزارش خبرنگار مهر، غلامعلی حدادعادل پیش از ظهر امروز در مراسم گشایش دوهزارمین مرکز اورژانس جاده ‏ای کشور که با حضور دکتر غلامرضا معصومی رئیس مرکز اورژانس و فوریتهای پزشکی کشور، استاندار تهران و دیگر مسئولان استانی و شهرستانی در جاجرود واقع در بخش مرکزی تهران برگزار شد، افزود: پیش از اشاره به هر موضوع دیگری، باید به درگاه باریتعالی برای حضور باشکوه مردم ولایی ایران اسلامی در انتخابات جمعه گذشته شکرگزاری کنیم.

وی تصریح کرد: انتخابات 12 اسفند سال 90 که با حضور پرشور مردم همراه شد، موجب اقتدار نظام اسلامی شده و جشن وحدت و بصیرت بود که باید چنین روز بزرگی را به مردم شریف ایران اسلامی، رهبری عزیز و صاحب اصلی این کشور یعنی امام عصر (عج) تبریک گفت.

مردم خدمتهای ارائه شده را می ‏بینند

نماینده منتخب مردم تهران در مجلس نهم با اشاره به دلایل حضور مردم در عرصه انتخابات ادامه داد: درست است که مشکلات، گرانی و سایر مسائل وجود دارد اما مردم خدمتهای ارائه شده را نیز می ‏بینند.

وی بیان داشت: با وجود تبلیغات گسترده دشمن از طریق شبکه ‏های ماهواره ‏ای و اصرار آنها مبنی بر ماندن در خانه در روز انتخابات، مردم خدمات نظام را با تمام وجود حس می‏ کنند و آن حس را در مواقع ضروری بروز می ‏دهند.

حدادعادل با اشاره به بیانات روز گذشته مقام معظم رهبری در دیدار با اعضای مجلس خبرگان، افزود: روز گذشته رهبر معظم انقلاب فرمودند که "این حضور باید باعث شود تا مسئولان احساس مسئولیت بیشتری کنند و همین راه را با سرعت و صداقت ادامه دهند".

سیاستهای کلی سلامت در مجمع تشخیص مصلحت نظام در حال بررسی است

رئیس کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی در بخش دیگری از سخنانش گفت: سیاستهای کلی سلامت در کمیسیون فرهنگی مجمع تشخیص مصلحت نظام در حال بررسی است.

وی اضافه کرد: در این سیاست کلی، مسئولان بسیاری در حوزه‏ های مختلف درمان، دارو، غذا و سلامت حضور دارند.

حدادعادل ابراز امیدواری کرد تا با ابلاغ و اجرای این سیاستهای کلی در بخش سلامت و بهداشت و درمان، جامعه منتفع شود.