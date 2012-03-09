شرکت در انتخابات نشانه اعتماد به نظام/ بررسی سیاستهای کلی سلامت در مجمع تشخیص مصلحت

به گزارش خبرنگار مهر، غلامعلی حدادعادل پیش از ظهر امروز در مراسم گشایش دوهزارمین مرکز اورژانس جاده ای کشور که با حضور دکتر غلامرضا معصومی رئیس مرکز اورژانس و فوریتهای پزشکی کشور، استاندار تهران و دیگر مسئولان استانی و شهرستانی در جاجرود واقع در بخش مرکزی تهران برگزار شد، افزود: پیش از اشاره به هر موضوع دیگری، باید به درگاه باریتعالی برای حضور باشکوه مردم ولایی ایران اسلامی در انتخابات جمعه گذشته شکرگزاری کنیم.
وی تصریح کرد: انتخابات 12 اسفند سال 90 که با حضور پرشور مردم همراه شد، موجب اقتدار نظام اسلامی شده و جشن وحدت و بصیرت بود که باید چنین روز بزرگی را به مردم شریف ایران اسلامی، رهبری عزیز و صاحب اصلی این کشور یعنی امام عصر (عج) تبریک گفت.
مردم خدمتهای ارائه شده را می بینند
نماینده منتخب مردم تهران در مجلس نهم با اشاره به دلایل حضور مردم در عرصه انتخابات ادامه داد: درست است که مشکلات، گرانی و سایر مسائل وجود دارد اما مردم خدمتهای ارائه شده را نیز می بینند.
وی بیان داشت: با وجود تبلیغات گسترده دشمن از طریق شبکه های ماهواره ای و اصرار آنها مبنی بر ماندن در خانه در روز انتخابات، مردم خدمات نظام را با تمام وجود حس می کنند و آن حس را در مواقع ضروری بروز می دهند.
حدادعادل با اشاره به بیانات روز گذشته مقام معظم رهبری در دیدار با اعضای مجلس خبرگان، افزود: روز گذشته رهبر معظم انقلاب فرمودند که "این حضور باید باعث شود تا مسئولان احساس مسئولیت بیشتری کنند و همین راه را با سرعت و صداقت ادامه دهند".
سیاستهای کلی سلامت در مجمع تشخیص مصلحت نظام در حال بررسی است
رئیس کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی در بخش دیگری از سخنانش گفت: سیاستهای کلی سلامت در کمیسیون فرهنگی مجمع تشخیص مصلحت نظام در حال بررسی است.
وی اضافه کرد: در این سیاست کلی، مسئولان بسیاری در حوزه های مختلف درمان، دارو، غذا و سلامت حضور دارند.
حدادعادل ابراز امیدواری کرد تا با ابلاغ و اجرای این سیاستهای کلی در بخش سلامت و بهداشت و درمان، جامعه منتفع شود.
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