5 کشتی گیر لرستانی به اردوی تیم ملی نوجوانان دعوت شدند

به گزارش خبرنگار مهر، با نظر کمیته فنی تیم های ملی کشتی، مرتضی غیاثی، حسین بیرانوند و حسین کریمی در رشته آزاد و عرفان نعمتی و علی هاشمی در رشته فرنگی به اردوی تیم ملی نوجوانان که در مجموعه ورزشی برق تهران برپاست، دعوت شدند.

تیم های ملی کشتی فرنگی و آزاد نوجوانان، خود را برای شرکت در مسابقات نوجوانان آسیا آماده می کنند.

دو بازیکن لرستانی به اردوی آمادگی تیم ملی راگبی دعوت شدند

بنابر این گزارش همچنین کادر فنی تیم ملی راگبی دو بازیکن لرستانی را به اردوی آمادگی این تیم دعوت کرد.

سجاد بگرانی و احمد امیری دو بازیکن لرستانی هستند که برای شرکت در مسابقات آسیایی تا اردیبهشت سال آینده در اردوی تیم ملی راگبی حضور دارند.

نایب قهرمانی چابک سوار بروجردی در مسابقات غرب کشور

همچنین چابک سوار بروجردی در مسابقات سوارکاری منطقه غرب کشور دوم شد.

این رقابتها در کرمانشاه برگزار شد و یزدان مصطفایی سوار کار نونهال بروجردی توانست عنوان نایب قهرمانی را به خود اختصاص دهد.