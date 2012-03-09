افزایش 800 هزار واحدی مسکن مهر/ صنعتی سازی به 90 درصد می رسد

به گزارش خبرنگار مهر، علی نیکزاد که برای نظارت بر پروژه های مسکن مهر در شهر جدید پرند حضور یافته به خبرنگار مهر گفت: دو میلیون و 700 هزار واحد مسکن مهر قرار است در کشور ساخته می شود که از این تعداد یک میلیون و 100 هزار واحد در سال 91 ساخته می شود.

وی با بیان اینکه 800 هزار واحد در سال 91 به تعداد ذکر شده اضافه می کنیم، افزود: به فضل الهی پرونده مسکن مهر را در دولت دهم و در سال 92 به پایان می رسانیم.

این وزیر با بیان اینکه برخی می گویند بانک مسکن بدهکارترین بانک است، اظهار داشت: باید بگویم این حرف درستی نیست چرا که حلاوت و شیرینی این کار در خانه دار کردن مردم است.

سال آینده 90 درصد ساختمان ها به صورت صنعتی ساخته می شود

نیکزاد با اشاره به رونق صنعتی سازی ساختمان در کشور گفت: صنعتی سازی در کشور و قبل از مسکن مهر تنها یک درصد بود اما اکنون 28 تا 30 درصد است و در سال آینده 90 درصد ساختمان ها به صورت صنعتی ساخته خواهند شد.

وی با بیان اینکه 18 هزار و 500 تخت بیمارستان در دست ساخت داریم از ساخت 500 ورزشگاه در کشور و افتتاح ورزشگاه 50 هزار نفری در استان خوزستان و شهر اهواز خبر داد که به زودی به بهره برداری می رسد.

وزیر راه و شهرسازی همچنین با ارائه گزارشی از بخش راه وزارت متبوع خود اظهار داشت: ترانزیت کالا در سال 90 به ده میلیون تن رسیده است، همچنین جابجایی مسافر امسال به 120 میلیون نفر خواهد رسید.

نیکزاد در ادامه آماری از وسایل نقلیه عمومی، اکیپ های امداد جاده ای، راهدارخانه ها، وسایط نقلیه سنگین و خسارت دیدگان در راه ها ارائه داد و از ساخت سه هزار و 200 کیلومتر راه ، خرید 250 دستگاه لکوموتیو، 80 هزار صندلی راه آهن و 111 هزار پرواز در سال 90 خبر داد.

وی با بیان اینکه 11 هزار نفر در راه ها در خدمت مردم هستند، افزود: تاکنون 32 هزار نفر خسارت دیده اند و افراد بدون سرپرست به 20 هزار خانوار کاهش یافته و جابجایی کالا از 406 میلیون تن به 576 میلیون تن رسیده است.

وزیر راه و شهرسازی با اشاره به تحریم های هوایی، آنها را بی نتیجه خواند و گفت: دولت هر آنچه را در توان داشته باشد به کار خواهد بست تا در بخش مسکن ، مشکل مسکن حل شود و در بخش راه بهتر از گذشته در خدمت مردم خواهد بود.

12 اسفند مهر تاییدی بر نظام و فرمایشات رهبری بود

نیکزاد در بخشی از سخنان خود از حضور گسترده مردم در انتخابات مجلس نهم قدردانی کرد و 12 اسفند را مهر تاییدی بر انقلاب، نظام و فرمایشات رهبری دانست.

وی با بیان اینکه ثمره انقلاب اسلامی، نظام ولایی است، گفت: به برکت خون شهدا و فرهنگ سبز انتظار دشمن ناتوان از نابودی انقلاب اسلامی است.

وزیر را ه و شهرسازی با اشاره به تحریم دشمن در بخش اقتصادی عنوان کرد: عرصه امروز عرصه جنگ اقتصادی است و دشمن ناتوان از جنگ است عاجز از اینکه با ایران اسلامی رو در رو کاری از پیش ببرد، بنابراین باید در عرصه اقتصاد به فرمایشات رهبر انقلاب لبیک بگوییم و دولت را یاری کنیم.

نیکزاد، گرفتار در حلقه مشکلات شهروندان

نیکزاد در پایان مراسم در حلقه مشکلات شهروندان گرفتار شد و رو در رو به سخنان و مشکلات آنها گوش داد و دستورات لازم برای رفع مشکلات را صادر و سیل درخواست ها و نامه های مردم را دریافت کرد.