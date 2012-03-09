زورمان به تیم نفت نرسید اما باج ندادیم/ انگار امسال سال کرمان نیست!

به گزارش خبرنگار مهر، اصغر شرفی، پس از شکست 2 بر یک تیمش مقابل نفت تهران با بیان این مطلب در جمع خبرنگاران حاضر در سالن کفرانس ورزشگاه شهید باهنر کرمان گفت: این بازی 50 - 50 بود. هم ما موقعیت داشتیم و هم تیم نفت که حریف از فرصت‌های خود بهتر استفاده کرد و برنده شد.

وی با طرح این موضوع که تیم نفت از دو ضدحمله استفاده کرده و به دو گل رسیده است، گفت: ما به تیم نفت باج ندادیم اما این تیم خیلی باتجربه‌تر بازی کرد. در تیم نفت سه، چهار بازیکن خوب خارجی حضور دارند که خیلی خطرناک هستند و این تیم با بهره گیری از توانمندی‌های آنها به پیروزی رسید. تیم نفت در نیمه دوم پس از به ثمر رساندن گل دوم کمتر به دروازه ما حمله کرد و چشم به ضدحملات دوخته بود اما توان‌مان بیش از این نبود و نتوانستیم نتیجه را تغییر دهیم.

سرمربی تیم فوتبال مس سرچشمه خاطرنشان کرد: داشته‌های من همین است و باید از آنها نهایت استفاده را ببریم. سعی کردیم تفکر تیم را تغییر داده و انضباط تیمی را تقویت کنیم. ما در بازی با نفت چیزی را به قضا و قدر نسپردیم و کم نگذاشتیم اما زورمان نرسید و از سوی دیگر با بدشانسی هم مواجه شدیم.

شرفی خاطرنشان کرد: در بازی با نفت پاس‌های غلط کمر تیم ما را شکست اما حمل توپ‌مان خوب بود شاید اگر بازیکنی چون زارع را در اختیار داشتیم که با توپ راحت در زمین حرکت می‌کرد وضع‌مان بهتر از این تیم می‌شد. با این شرایط ناچار بودیم تکه تکه بازی کنیم که این نوع بازی فرصت را برای حریف ایجاد می‌کرد که آرایش خود را درست کند.

وی از ارائه دادخواست باشگاه مس سرچشمه به فدراسیون فوتبال برای رسیدگی به حوادث و اتفاقات دیدار صبای قم - مس سرچشمه خبر داد و گفت: متاسفانه بدون دلیل سامره را تا اطلاع ثانوی محروم کردند و قرار است فردا حکم این بازیکن اعلام شود. ما امروز به سامره نیاز داشتیم و اگر فردا هر رایی اعلام شود چه سودی به حال تیم مس دارد.

سرمربی تیم فوتبال مس سرچشمه در خصوص آینده خود در این تیم گفت: من سعی خود را می‌کنم که تیم مس سرچشمه را در لیگ برتر حفظ کنم اما اگر این تیم به هر دلیل سقوط کرد دوست دارم در کرمان بمانم و تیم مس را مجددا به لیگ برتر بازگردانم. اینکه چه آینده‌ای در تیم مس سرچشمه خواهم داشت بسته به نظر مدیریت باشگاه است اگر آنها مرا نخواهند به پیشنهادهایی که دارم به صورت جدی فکر خواهم کرد.

شرفی ضمن ابراز تاسف از شکست تیمش مقابل نفت تهران گفت: امروز همه نتایج به سود مس سرچشمه رقم خورد اما نتوانستیم از این فرصت برای تغییر سرنوشت خود استفاده کنیم فکر کنم امسال سال کرمانی‌ها نیست. من هم سال خوبی را پشت سر نگذاشتم.

سرمربی تیم فوتبال مس سرچشمه فوتبال ایران را سیاسی خواند و گفت: با این شرایط فوتبال ما راه به جایی پیدا نمی کند، چرا که نه از جایی کار را درست شروع می‌کنیم نه الگوبرداری مناسبی از جاه‌های دیگری داریم.