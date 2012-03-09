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۱۹ اسفند ۱۳۹۰، ۱۸:۱۶

حجت الاسلام میرعمادی:

بشر امروز بیش از هر زمانی به قرآن نیازمند است

بشر امروز بیش از هر زمانی به قرآن نیازمند است

خرم آباد - خبرگزاری مهر: نماینده ولی فقیه در استان لرستان و امام جمعه خرم آباد گفت: بشر امروز بیش از هر زمانی به قرآن نیازمند است.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام سیداحمد میرعمادی  بعد از ظهر جمعه در جمع حافظان و قاریان لرستانی، اظهار داشت: قرآن کریم تاثیر فراوانی بر دل و جان انسان‌ها به ویژه جوانان دارد.

وی از قرآن به‌عنوان عامل وحدت، اتحاد، انسجام و همدلی انسانها نام برد و افزود: اگر مسلمانان می‌خواهند  ید واحده و قدرت بزرگ در دنیا باشند در سایه قرآن است که این هدف تحقق می‌یابد.

حجت‌الاسلام میرعمادی نقش قرآن در زندگی فردی و اجتماعی را یک نقش حیاتی و مهم دانست و یادآور شد: بشر امروز بیش از هر زمانی به قرآن نیازمند است.

نماینده ولی فقیه در استان لرستان و امام جمعه خرم آباد تصریح کرد: تاثیری که قرآن در بیداری اسلامی داشته است بر کسی پوشیده نیست همچنان ‌که انقلاب اسلامی ایران در سایه قرآن بود که به پیروزی رسید.

وی افزود: اگر جنگ نرم دشمنان در ایران تاثیرگذار نبوده این امر نیز به برکت قرآن بوده است.

حجت‌الاسلام میرعمادی فعالیتهای صورت گرفته در استان در زمینه تربیت حافظان و قاریان ممتاز را قابل تقدیر دانست و گفت: حافظان و قاریان لرستانی دیگر باید فرا استانی فکر کنند و به فکر کسب موفقیت‌های کشوری و جهانی باشند.

نماینده ولی فقیه در استان لرستان و امام جمعه خرم آباد یادآور شد: قاریان و حافظان باید تفسیر و معارف قرآن را مطالعه کرده و فهم و معرفت خود نسبت به قرآن را بالا ببرند.

حجت الاسلام میرعمادی برگزاری مسابقات تفسیر قرآن برای قاریان لرستانی را پیشنهاد کرد و بیان داشت: باید با برگزاری مسابقات تفسیر قرآن برای قاریان آنها را ملزم به مطالعه تفسیر قرآن کرد چرا که تفسیر قرآن در تلاوت و حفظ قرآن تاثیر مثبت دارد.

کد مطلب 1555747

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