جشن جعبه آرزوهای کودکی برای روز کودک و تلویزیون/ کارتون جایگزین گروه های دوستی

به گزارش خبرنگار مهر، یادش به خیر، کودک که بودم در اتاقم ساعت نداشتم هر روز صبح که از خواب بیدار می شدم چند بار به حال منزل می رفتم تا ببینم ساعت چند است، وقتی ساعت 9 می شد با خوشحالی تلویزیون را روشن می کردم و خانم مجری چنان سخاوتمندانه لبخندش را با مهر تقدیم می کرد که بعد از گذشت سالها هنوز آن لبخند گرم و با محبت او را به خاطر دارم.

امروز روز بچه هاست روز بچه هایی که برنامه سازان خوب و مهربان خیلی به فکرشان هستند و تلاش می کنند تا برنامه های شاد و زیبا را در راستای آموزش، تربیت، محبت و سلامت برای بچه های خوب ما بسازند.

حضرت محمد(ص) می فرمایند: هر کس دل کودکی را شاد کند خدا در بهشت برای او قصر شادی فراهم می کند.

قدیمها فقط شبکه یک و دویی بود و برنامه های کودک محدود اما حالا کودکان حق انتخاب فراوانی دارند با سی دی، دی وی دی، رایانه و شبکه های بسیار تلویزیونی و... در هر ساعت از شبانه روز به برنامه های دلخواه خود دسترسی دارند.

به راستی دنیای کودکی ما چقدر متفاوت بود به اندازه تلویزیون می دیدیم و به اندازه بازی می کردیم دنیای ما پر از شادی بود کودکان اما امروز جعبه آرزوها و جادویی دوره کودکی تبدیل به مشکلی برای خانواده ها و کم تحرکی و فردمحوری کودکان شده است و رایانه و رسانه های دیگر نیز دیگر وقتی برای شادی های گروهی کودکان نگذاشته است.

کاش والدین قوانینی برای تماشای برنامه های کودک داشته باشند تا بچه های عزیز امروز هم ساعاتی را به بازی و کشف استعدادها و توانایی های خود اختصاص دهند و رشد فکری و جسمی و اجتماعی کاملی داشته باشند.

اگر والدین زمانی را به بازی با کودکان خود اختصاص دهند، برای آنها کتاب بخوانند، با هم به دیدن جانورانی مثل مورچه های داخل باغچه، کرمها و... بروند، با آنها به خمیر بازی و سفالگری بپردازند کودکانی یاد می گیرند که در اوقات تنهایی خود

چگونه بازی کنند.

وسوسه استفاده از تلویزیون زمانی در کودکان شکل می گیرد که والدین وقت و انرژی بازی با آنها را ندارند.

درست است که تلویزیون پر سر و صدا ترین کودکان را آرام می کند اما به هیچ وجه نمی تواند جایگزین مناسبی برای یادگیری ارتباط اجتماعی که کودکان می توانند از والدین و دنیای بازی بیاموزند را بگیرد.

وقتی برای کودک خود کتاب می خوانیم کودک ضمن آشنا شدن با کلمات ، تصویری را در ذهن خود می سازد واز قوه تخیل خود برای ارزیابی مطالب کمک می گیرد و با پرسشهایی که از والدین می پرسد ارتباط خود با آنها را نیز تقویت می کند.

البته امروزه رسانه ها نقش بسزایی در انتقال اطلاعات به گروه های مختلف سنی دارند که اگر زمان مناسبی را به کودک و تلویزیون یا رسانه اختصاص دهیم می تواند بسیار کار آمد باشد.

به امید داشتن کودکانی آینده ساز، فعال، پر انرژی، خلاق و توانمند بار دیگر روز کودک و رسانه را به همه بچه های این سرزمین تبریک می گویم.

بهناز بوذرجمهری