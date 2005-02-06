مردم عراق در مقابل تقلب احتمالي در نتايج انتخابات ساكت نخواهندماند/ برخي جريان ها و اشخاص به نگراني اهل تسنن وكشورهاي همسايه دامن زدند/ ائتلاف عراق يكپارچه با انحصار قدرت مخالف است

به گزارش خبرگزاري مهر ،‌احمد چلبي در گفتگو با شبكه خبري العالم مشاركت گسترده مردم عراق را درانتخابات سراسري اخير (يكشنبه 11 بهمن = 30 ‍ژانويه ) ضربه سختي به تروريست ها توصيف كرد.



وي افزود: تروريست ها و بازماندگان حزب بعث در جلوگيري از حضور مردم در پاي صندوق هاي راي ناكام ماندند .



چلبي درباره نگراني هاي موجود مبني بر احتمال دست كاري در نتايج انتخابات گفت : تقلب درانتخابات كار خيلي سختي است و اگر اين دست كاري صورت گيرد مردم عراق در برابر آن سكوت نخواهند كرد.



رئيس كنگره ملي عراق و عضو مطرح در ليست ائتلاف عراق يكپارچه(ليست 169) با اشاره به پيشتازي اين ليست در نتايج شمارش آرا پيش بيني كرد : اين ائتلاف بيش از 4 ميليون راي بدست خواهد آورد.



چلبي با تاكيد بر اينكه ليست ائتلاف عراق يكپارچه با انحصار گروهي وطائفه اي قدرت مخالف است نسبت به وجود طرف ها وجريان هايي كه باعث دامن زدن به بحران ها و نگراني هاي اهل سنت و كشورهاي همسايه عراق شده اند، هشدارداد.



وي ادعاي ايجاد يك كشور اسلامي توسط شيعيان را بي اساس خواند وخواستار مشاركت همه عراقي ها از جمله سني ها و اكراد در فعاليتهاي سياسي وتدوين قانون اساسي دائمي اين كشور شد.



رئيس كنگره ملي عراق با اشاره به تمايل ليست ائتلاف عراق يكپارچه براي ائتلاف با ليست هاي ديگر ، وجود هرگونه اختلاف ميان اين ائتلاف با ليست اكراد را تكذيب كرد.

چلبي گفت: هيچ گونه اختلافي ميان اين دو ليست وجود ندارد و ديدگاه اين دو ليست نزديكتر از ساير ليست ها به يكديگر است.



وي با تاكيد بر اينكه دولت جديد عراق يك دولت طائفه اي نخواهد بود و وظيفه اصلي آن بازگرداندن حاكميت كامل و تدوين قانون اساسي است خواستار همدلي و وحدت نظر گروهها و جريان هاي سياسي عراق دراين زمينه شد.



چلبي همچنين خواستار تلاش دولت آينده عراق براي بدست آوردن حاكميت كامل در زمينه هاي امنيتي، مالي، مديريتي ، سياست خارجي و اداره نيروهاي ارتش ، پليس ، اطلاعات و گارد ملي اين كشور شد.



وي درباره حضور نظاميان خارجي در عراق گفت : دولت آينده عراق بايد برنامه اي سازمان يافته براي خروج فوري نظاميان آمريكايي از شهرهاي عراق تهيه كند.

چلبي افزود: هر گاه دولت جديد عراق اراده كند آمريكا نظاميانش را از عراق خارج خواهد كرد.



رئيس كنگره ملي عراق با متهم كردن ر‍ژيم سابق عراق به تلاش براي فروپاشي وتجزيه اين كشور ، سيستم فدرالي را بهترين روش براي حفظ وحدت ويكپارچگي عراق دانست .