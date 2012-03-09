به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شینهوا و فاکس نیوز، "جی کارنی" روز گذشته در یک کنفرانس خبری در واشنگتن با تاکید بر ادامه همکاریهای واشنگتن-مسکو در پی پیروزی "ولادیمیر پوتین" در انتخابات ریاست جمهوری روسیه گفت : سیاست آمریکا در قبال روسیه بر اساس رابطه میان اشخاص نیست، بلکه بر اساس منافع ملی ما است.

با وجود آنکه باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا هنوز به پوتین برای پیروزی در انتخابات تبریک نگفته است، کارنی از مذاکرات رهبران ایالات و روسیه در آینده نزدیک خبر داد و گفت : پوتین بسیار بیشتر از هر جایگزین دیگری از جمله "دیمیتری مدودف" برای آمریکا حیاتی است.

همچنین "هیلاری کلینتون" وزیر امور خارجه آمریکا روز گذشته پس از پیروزی ولادیمیر پوتین در انتخابات ریاست جمهوری روسیه از آمادگی واشنگتن برای تعامل با وی خبر داد.

خاطرنشان می شود پوتین در انتخابات اخیر ریاست جمهوری روسیه با به دست آوردن 64 درصد آرا پیروز شد.