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۱۹ اسفند ۱۳۹۰، ۱۸:۳۵

کاخ سفید:

سیاست آمریکا در قبال روسیه بر اساس رابطه میان اشخاص نیست

سیاست آمریکا در قبال روسیه بر اساس رابطه میان اشخاص نیست

سخنگوی مطبوعاتی کاخ سفید در پی پیروزی پوتین در انتخابات ریاست جمهوری روسیه اعلام کرد سیاست دولت آمریکا در قبال روسیه بر اساس منافع ملی است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شینهوا و فاکس نیوز، "جی کارنی" روز گذشته در یک کنفرانس خبری در واشنگتن با تاکید بر ادامه همکاریهای واشنگتن-مسکو در پی پیروزی "ولادیمیر پوتین" در انتخابات ریاست جمهوری روسیه گفت : سیاست آمریکا در قبال روسیه بر اساس رابطه میان اشخاص نیست، بلکه بر اساس منافع ملی ما است.

با وجود آنکه باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا هنوز به پوتین برای پیروزی در انتخابات تبریک نگفته است، کارنی از مذاکرات رهبران ایالات و روسیه در آینده نزدیک خبر داد و گفت : پوتین بسیار بیشتر از هر جایگزین دیگری از جمله "دیمیتری مدودف" برای آمریکا حیاتی است.

همچنین "هیلاری کلینتون" وزیر امور خارجه آمریکا روز گذشته پس از پیروزی ولادیمیر پوتین در انتخابات ریاست جمهوری روسیه از آمادگی واشنگتن برای تعامل با وی خبر داد.

خاطرنشان می شود پوتین در انتخابات اخیر ریاست جمهوری روسیه با به دست آوردن 64 درصد آرا پیروز شد.

کد مطلب 1555750

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