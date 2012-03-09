کشف 40 قطعه شئی سه هزار ساله در دماوند/ تله‏ کابین رودهن راه‏ اندازی می ‏شود

به گزارش خبرگزاری مهر، فرهاد قدسی گفت: این اشیای تاریخی متعلق به ادوار مختلف تاریخی و با عمری گاه بیش از هزار سال پیش از میلاد حضرت مسیح (ع) است.

وی در تشریح نحوه کشف این اشیای تاریخی بیان داشت: در روزهای گذشته و با هماهنگی مسئولان حوزه قضایی رودهن و دماوند، طرح ایست و بازرسی در نقاط گلوگاهی این منطقه صورت اجرایی به خود گرفت که در پی اجرای این طرح، هفت گلوگاه پر اهمیت سطح شهرستان دماوند با تلاش مأموران نیروی انتظامی شهرستان و با هدف ارتقای سطح امنیت، جلوگیری از سرقتهای تأثیرگذار و کنترل جرایم به دقت رصد شد.

فرمانده انتظامی شهرستان دماوند افزود: در جریان طرح بازرسی مأموران انتظامی، مجریان این طرح به خودروی پرایدی در مسیر بازگشت به تهران مشکوک شدند که ظن مأموران برای مبادرت به فرار صاحب خودرو افزایش یافت اما در نهایت، این وسیله نقلیه به همراه سرنشینانش به محل محوطه نیروی انتظامی هدایت شدند.

وی ادامه داد: در بازرسی نخست و به خاطر جاسازی اشیای عتیقه به شکلی ماهرانه، موضوع مشکوکی احساس نشد، اما بررسیهای بیشتر موجب رونمایی 40 قطعه شئی تاریخی شد که پس از کشف این محموله غیرقانونی و ضبط اشیای تاریخی آن، مراتب به مسئولان قضایی اطلاع داده شد.

قدسی اضافه کرد: بلافاصله مسئولان و کارشناسان حوزه میراث فرهنگی نیز در محل حاضر شدند و قدمت اشیا را به هزار سال پیش از میلاد حضرت مسیح (ع) و به عبارت دیگر دارای عمری سه هزار ساله و غیر قابل قیمت ‏گذاری تخمین زدند.

وی با اشاره به محتوای اشیای تاریخی موجود در این محموله گفت: در این محموله غیرقانونی و قاچاق در حال خروج از مبادی منطقه اشیایی نظیر سرنیزه، مجسمه‏ های کوچک، ابزارآلات شکار و ظروف قدیمی به چشم می ‏خورد.

15 هزار اصله نهال در دماوند غرس شد

با حضور مسئولان شهرستان دماوند و به مناسبت هفته درختکاری، 15 هزار اصله نهال در مناطق مختلف شهر دماوند غرس شد.

شهردار دماوند در حاشیه برگزاری این مراسم اظهار داشت: درخت و درختکاری در ردیف اصلی‏ترین آموزه‏های دینی و فرهنگی ایرانیان قرار دارد؛ از این رو، هر ساله در آستانه بهار طبیعت و روزهای انتهای سال همه نقاط کشور اسلامی ایران شاهد برپایی مراسم غرس نهال است.

مرتضی همتی ادامه داد: شهرستان دماوند نیز دوشادوش دیگر آحاد امت اسلامی و در راستای حفاظت از محیط زیست و افزایش سطح پوشش گیاهی نسبت به کاشت درختان مثمر و غیر مثمر اقداماتی را اجرایی می ‌کند.

133 مورد تخریب ساخت و سازهای غیرمجاز در اراضی دماوند

مدیر جهادکشاورزی دماوند گفت: بالغ بر 133 مورد تخریب ساخت و سازهای غیرمجاز اقدامی جهادگونه و بی سابقه در این عرصه بوده است که البته این اقدام تبعاتی را برای مجموعه داشته است که حمایت های دستگاه قضایی در تسهیل این امر اهمیت زیادی داشته است.

حمیدرضا خلیلی افزود: با توجه به اینکه افراد سودجو در تصرف اراضی درآمدهای کلان آنی کسب می کنند، لذا این سود آنی جذابیت ویژه ای برای اقدام به این عمل غیرقانونی ایجاد می کند که صرفا با تلاش همه دستگاه ها و استفاده از اهرم های بازدارنده قوی می توان آنان را از این اقدام منصرف کرد.

مدیر جهاد کشاورزی شهرستان دماوند افزود: اگر بخشداریها و شهرداریها با رعایت قوانین کمیسیون ماده 100 و 99 مجوزی را بدون استعلام از سایر دستگاه ها صادر نکنند علاوه بر اینکه این حق را برای برخی افراد در تصرف اراضی ایجاد نمی‌کنند، از پیامدهای ناشی از آن و درگیری سایر دستگاهها از جمله دستگاه قضایی، منابع طبیعی، جهاد کشاورزی با این موضوع و پیامدهای روانی حاصل از آن نیز جلوگیری می کنند.

1000 اصله نهال در رودهن کاشته شد

با حضور مسئولان بخش رودهن و به مناسبت گرامیداشت هفته منابع طبیعی و روز درختکاری، یکهزار اصله نهال در این بخش کاشته شد.

امام جمعه شهرهای پردیس، بومهن، رودهن و آبعلی در حاشیه این مراسم گفت: موضوع درختکاری در مبانی و آموزه‏های اسلامی به عنوان یک عبادت مطرح شده است.

حجت‏الاسلام حسین توسلی با تأکید بر تبدیل درختکاری به فرهنگی عمومی افزود: نکته حائز اهمیت در این میان تبدیل درختکاری و ضرورت صیانت از این نعمت الهی به فرهنگی عمومی است.

وی تصریح کرد: خوشبختانه مسئولان کشوری، استانی و منطقه‏ای تلاش خوبی در راستای ایجاد پوشش‏های گیاهی انجام داده‏اند؛ اما تبدیل این موضوع به فرهنگی همگانی و فراگیر مبحث مهم‏تری است.

تله‏ کابین رودهن راه ‏اندازی می ‏شود

شهردار رودهن از راه ‏اندازی تله‏ کابین این شهر با مشارکت بخش خصوصی به عنوان یکی از برنامه‏ های بزرگ رودهن خبر داد.

فتحعلی همتی اظهار کرد: این تله‏ کابین در سه فاز مختلف مراحل عملیاتی خود را می‏ گذراند که فاز یک این تله‏کابین، از حواشی خیابان امام خمینی (ره) رودهن آغاز می ‏شود و در اراضی 25 هکتاری "محمد داغی" به اتمام می ‏رسد.

وی اضافه کرد: فاز دوم پروژه تله‏ کابین رودهن نیز از بلندیهای مشرف بر شهر یعنی "محمد داغی" آغاز می شود و تا محوطه جنگلکاری شده "تجرک" توسعه می‏ یابد.

شهردار رودهن افزود: فاز سوم نیز پس از عبور از "تجرک" به نواحی کوهستانی درختکاری شده غرب رودهن می ‏رسد تا مردم از فضایی زیبا در 30 کیلومتری پایتخت بهره مند شوند.

وی ادامه داد: علاوه بر این، مباحث دیگری نظیر سایت توریستی شامل پارک بازی کودکان، محل اسکان گردشگری و دیگر امکانات تفریحی در این پروژه پیش ‏بینی شده است.

همتی با بیان اینکه رودهن شهری محکوم به توسعه است، افزود: مردم و مسئولان شهر قدیمی و پرسابقه رودهن هدفی جز توسعه پایدار و همه‏جانبه آن را در سر نمی پرورانند.

حفاظت از اراضی ملی دماوند نیازمند اهتمام ویژه همه دستگاه هاست

مدیر جهاد کشاورزی شهرستان دماوند گفت: حفاظت از اراضی ملی از عهده یک دستگاه خاص خارج است و نیازمند همکاری، تعامل و مشارکت همه دستگاه ها و عزم ملی است.

حمیدرضا خلیلی افزود: حفاظت از اراضی ملی و کشاورزی در یک راستا قرار دارد و سرمایه ملی تجدیدنشدنی را خداوند باری تعالی در اختیار بشر قرار داده است.

وی حفاظت از اراضی ملی و منابع طبیعی را نیازمند مشارکت همگانی دانست و اظهارداشت: قطعا حفاظت و حراست از 155 هکتار از اراضی منابع طبیعی از عهده یک یا دو دستگاه خارج است و همه باید این دغدغه را داشته باشند و بدانند که اراضی ملی سرمایه ملی است و همه باید در حراست از منابع طبیعی کوشا باشند.

مدیر جهاد کشاورزی شهرستان دماوند، اراضی مستثنیات را یکی از بخشهایی دانست که در مدیریت جهاد کشاورزی و توسط اداره امور اراضی حفاظت می شود.

وی با بیان اینکه در سالیان گذشته اقدامات چشمگیری در راستای صیانت از این اراضی صورت نگرفته، یادآور شد: با حمایت دستگاه قضایی از این مجموعه از سال 89 و 90 شاهد اقدامات ارزنده و کاهش چشمگیر 55 درصدی در میزان تخلف به اراضی مستثنیات هستیم.