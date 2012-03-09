تظاهرات عراقی ها در حمایت از انقلاب بحرین/خشم مردم از آل سعود و آل خلیفه

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رسانه های خارجی، همزمان با برپایی تظاهرات گسترده امروز اقشار مختلف مردم بحرین که به عنوان بزرگترین تظاهرات تاریخ این کشور در حال برگزاری است، مردم عراق نیز امروز با برپایی تظاهراتی از قیام مردمی بحرین حمایت کردند.

این تظاهرات به دعوت جریان صدر پس از اقامه نماز جمعه در مناطق مختلف عراق برگزار شد. معترضان با سر دادن شعارهایی، خواستار جلوگیری از شرکت سران رژیمهای عربی حاشیه خلیج فارس در نشست سران عرب در بغداد شدند.

مردم عراق پلاکاردهایی را حمل می کردند که بر روی آنها نوشته شده بود "عربستان سعودی نباید در امور بحرین دخالت کند"، "ارتش سعودی توجه خود را به جای بحرین به جنایات اشغالگران صهیونیست در غزه متمرکز کند".

تظاهرات کنندگان ضمن حمل پرچم های عراق و بحرین در شعارهای خود اعلام کردند که نیروهای سپر جزیره باید هر چه سریعتر خاک بحرین را ترک کنند.

"ابراهیم الجابری" رئیس دفتر جریان صدر در شهرک صدر که یکی از تظاهرات کنندگان بود در این رابطه اظهار داشت : ما به "شیخ حمد بن عیسی آل خلیفه" پادشاه بحرین می گوییم که تو پادشاه خود هستی نه پادشاه ملت مظلوم بحرین

وی خطاب به مقامات اتحادیه عرب نیز گفت : چرا پادشاه بحرین را از شرکت در اجلاس سران عرب منع نمی کنید؟ اگر "بشار اسد" از حضور در این اجلاس منع شده است با شیخ حمد بن عیسی آل خلیفه نیز باید همین طور برخورد شود.

اجلاس سران عرب قرار است 29 مارس در بغداد برگزار شود. اتحادیه عرب در راستای اقدامات ضد سوری خود و تعامل دوگانه با رویدادهای عربی، سوریه را از حضور در این اجلاس منع کرده است.