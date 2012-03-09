ملوان فقط یک موقعیت گلزنی داشت/ مربی کاملی نیستم و کارم ضعف دارد

به گزارش خبرنگار مهر، علی اصغر مدیرروستا، سرمربی تیم فوتبال شهرداری تبریز پس از شکست یک بر صفر تیمش مقابل ملوان بندرانزلی با بیان این مطلب در جمع خبرنگاران حاضر در سالن کنفرانس ورزشگاه تختی بندرانزلی اظهار داشت: دو تیم ملوان و شهرداری بازی خوبی را به نمایش گذاشتند. در نیمه اول شرایط به گونه‌ای رقم خورد که تیم ملوان بهتر بازی کرد و توانست از تک موقعیت خود به گل دست یابد.

وی در ادامه افزود: به خوبی روی تیم ملوان اشراف داشتیم و راه نفوذ این تیم را بسته بودیم اما تیم خوب پورغلامی از تک موقعیت خود به گل رسیدند. ما در نیمه دوم نهایت تلاش خود را به کار گرفتیم و بهتر بازی کردیم اما نتیجه نگرفتیم. بازیکنان من در این بازی زحمت خود را کشیدند اما باید متوجه باشند که ما در حال حاضر نیاز مبرم به تک تک امتیازات داریم.

سرمربی تیم فوتبال شهرداری تبریز به تمجید از عملکرد تیمش پرداخت و گفت: ملوان که در هر بازی بالای 10 موقعیت گل خلق می‌کند در مصاف با ما فقط یک شانس گل داشت، موقعیتی که روی تعلل ما به گل تبدیل شد. اگر همین یک موقعیت به گل تبدیل نمی‌شد، می‌توانستیم با یک امتیاز خوب انزلی را ترک کنیم.

مدیرروستا شرایط زمین چمن ورزشگاه تاختی بندرانزلی را مطلوب خواند و گفت: هیچ وقت زمین ورزشگاه تختی انزلی را به این خوبی و در خور فوتبال گیلان ندیده بودم. به همین خاطر ملوان تا به امروز نتایج خوبی کسب کرده است.

وی در خصوص قرعه تیم ملی فوتبال کشورمان در مرحله چهارم مسابقات فوتبال انتخابی جام جهانی 2014 گفت: تیم ملی اگر می‌خواهد به جام جهانی صعود کند، نباید به این توجه داشته باشد که با چه تیم‌هایی هم‌گروه است. به هر صورت فکر می‌کنم تیم ملی کار دشواری پیش رو دارد اما با کادر فنی و بازیکنان خوبی که در این تیم حضور دارند، می‌توانیم دوباره به جام جهانی صعود کنیم.

سرمربی تیم فوتبال شهرداری تبریز به توجیه عملکرد خود در تیم‌های پیکان قزوین و پاس همدان پرداخت و گفت: امسال تیم شهرداری را در شرایطی سخت تحویل گرفتم و شروع خوبی نیز با این تیم داشتیم اما عدم گلزنی روی عملکرد تیم ما تاثیر منفی گذاشت.

وی همچنین در خاتمه تصریح کرد: من نمی‌گویم مربی کاملی هستم و در کارم نقایصی دارم. من مسئول فنی تیم شهرداری تبریز هستیم و باید هرچه زودتر شرایط تیم را بهبود بخشم. فکر می‌کنم اگر توپ‌های ما گل شود، عملکردی بهتر از این خواهیم داشت.