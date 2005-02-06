وزير علوم، تحقيقات و فناوري : پژوهش در كشور تقاضا محور و ماموريت گرا شده است

به گزارش خبرنگار حوزه و دانشگاه "مهر"، توفيقي افزود : تبديل يافته هاي پژوهشي به فناوري و توليد ثروت از چالش هاي اصلي نطام علمي كشور است. كشور سرمايه گذاري زيادي براي توسعه علوم و تحقيقات انجام داده است و ثمرات آن را نيز مي بينيم. توسعه دانشگاه ها و مراكز تحقيقاتي، افزايش دانشجو، افزايش دوره هاي تحصيلات تكميلي و ... از جمله تحولاتي است كه صورت گرفته است.

وي تصريح كرد : دهه 80 و برنامه چهارم توسعه بايد دهه توسعه فناوري باشد. بايد كارافريني، خلاقيت و ابتكار مورد توجه قرار گيرد تا بتوانيم به چالش هاي موجود در زمينه تبديل علم به ثروت فائق آييم.

وزير علوم، تحقيقات و فناوري افزود : برنامه چهارم توسعه مبتني بر دانايي است و اين مهمترين سند دولت و نظام جمهوري اسلامي ايران در دهه 80 است.

وي تصريح كرد : براي پاسخ گويي به چالش موجود در زمينه تبديل علم به ثروت اتفاقات مهمي افتاده است. فرهنگ خلاقيت، ابتكار و نوآوري در كشور ترويج شده است و جشنواره خوارزمي نمونه اي از اين موارد است. همچنين نظام حقوقي براي حمايت از مبتكران در قالب نظام مالكيت معنوي مسير خوبي را طي كرده است. به خاطر فقدان يك نظام حقوقي در اين زمينه شاهد بوديم كه بسياري از محققان اختراعات خود را در خارج از كشور به ثبت مي رساندند. اما اين طرح در دست اقدام است و با تكميل اين طرح حركت نوآوري در كشور شتاب بيشتري خواهد يافت.

توفيقي افزود : فرهنگ كارآفريني نيز امروز در دانشگاه ها و صنايع ترويج شده و جاي خود را بازكرده است. بدون شك يكي از حلقه هاي اتصال نظام علمي به اقتصادي فرهنگ كارآفريني است.

وي تصريح كرد : ارتباط دانشگاه و صنعت نيز در چند ساله اخير جايگاه ويژه اي هم در دانشگاه و هم در صنعت پيدا كرده است و همكاري اين دو روز به روز در حال افزايش است. آنها پي برده اند كه با بهره گيري از نتايج علمي مي توان به ارزش افزوده بالا دست يافت.

توفيقي در پايان به پارك هاي علم و فناوري و مراكز رشد به عنوان يكي از حلقه هاي مهم اتصال علم و اقتصاد اشاره كرد و افزود : كشور در مسير تكميل چرخه هاي علمي خود از آموزش به پژوهش، پژوهش به فناوري، فناوري به توليد و ثروت حركت مي كند بدون اينكه پل هاي قبل را تخريب نمايد.