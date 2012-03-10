64 طرح اشتغال در کمیته امداد خراسان شمالی افتتاح شد

به گزارش خبرگزاری مهر، به مناسبت هفته احسان و نیکوکاری 64 طرح اشتغال مددجویان کمیته امداد خراسان شمالی افتتاح شد.

علیرضا مرادی با بیان این مطلب گفت: به مناسبت هفته احسان و نیکوکاری 64 طرح اشتغال کمیته امداد در سطح استان در زمینه های مختلف افتتاح شد.

وی با بیان اینکه برای اجرای طرحهای مذکور اعتباری بالغ بر 463 میلیون و500 هزار تومان اختصاص و هزینه شده است افزود: متقاضیان طرحهای اشتغال با توجه به استعداد و مهارت خود اقدام به اجرا طرح می کنند که کمیته امداد با بررسی کارشناسان مربوطه در خصوص موفقیت در اجرای طرح اقدام به اعطاء تسهیلات به خانواده های مددجو می کند.

وی در ادامه با اشاره به اینکه این نهاد در حال حاضر 10 هزار طرح فعال در سطح استان دارد اظهارداشت: با اجرای طرحهای مذکور بیش از 12 هزار نفر مشغول به کار شده اند.

افتتاح اولین تولید کننده نوار پرده ساچمه ای شمال شرق کشور در فاروج



اولین تولید کننده نوار پرده ساچمه ای شمال شرق کشور در فاروج با حضور مسئولین این شهرستان افتتاح شد.



سرپرست نمایندگی تعاون، کار و رفاه اجتماعی شهرستان فاروج با اعلام این خبر گفت: این شرکت تعاونی که اولین تولید کننده نوار پرده ساچمه ای در شمال شرق کشور است در فضایی به وسعت 200 متر مربع و با سرمایه گذاری بیش از 600 میلیون ریال فعالیت خود را آغاز کرده است.



محمود کفشدار طوسی تعداد اعضای این تعاونی را 7 نفر عنوان کرد و افزود: تسهیلات پرداخت شده به این تعاونی بیش از 500 میلیون ریال است.



وی ضمن اشاره به توانمندیهای بخش تعاون در ایجاد اشتغال پایدار و مولد، از کارآفرینان این شهرستان خواست تا با ارائه طرحهای پیشنهادی و فعالیت در قالب تعاونی از مزایا و حمایت های بخش تعاون استفاده کنند.

افتتاح 200 واحد مسکونی مددجویان کمیته امداد خراسان شمالی



سرپرست مسکن و امور مهندسی این نهاد با بیان این مطلب گفت: در هفته احسان و نیکوکاری 200 واحد مسکونی برای مددجویان تحت پوشش احداث شده است که با آنان تحویل داده شد.



حسین نوری با بیان اینکه اعتباری بالغ بر 20 میلیارد ریال برای این واحدها هزینه شده است افزود: از ابتدای سال جاری تاکنون احداث 3 هزار واحد مسکونی آغاز شده است که تاکنون ساخت هزار و 440 واحد آن به اتمام رسیده و مابقی نیز تا پایان بهار 91 به بهره برداری می رسد.

وی به رسیدگی وضعیت مسکن مددجویان روستایی و شهری اشاره کرد و افزود: با تلاش مسئولان و تأمین اعتبارات این نهاد در حال حاضر برای اکثر خانواده های پر جمعیت روستایی مسکن احداث شده است.



نوری در ادامه گفت: از مجموع واحد های یاد شده 10 واحد مربوط به مانه و سملقان، 55 واحد شیروان، 30 واحد فاروج، 35 واحد اسفراین، 10 واحد گرمه، 20 واحد جاجرم، 35 واحد بجنورد و 15 واحد نیز مربوط بخش راز و جرگلان است که پس از تکمیل تحویل خانواده های مددجو روستایی شده است.



وی با اشاره به اینکه ساخت هزار و 50 واحد مسکن مهر شهری نیز در حال انجام است افزود: این نهاد علاوه بر پرداخت تسهیلات مسکن به مددجویان با استفاده از کارشناسان و ناظران عمران بر ساخت واحد های مسکونی مددجویان نظارت و کنترل دارد.

شهرستان بجنورد پیشگام در تشکیل تعاونی های فراگیر ملی



رئیس اداره امور تعاونی های اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان اعلام کرد: تاکنون 5 شرکت تعاونی و اتحادیه فراگیر ملی در شهرستان بجنورد به ثبت رسیده است.



حسین فیض آبادی تعداد اعضای این تعاونیها را بیش از 1900 نفر اعلام کرد و افزود: سرمایه گذاری انجام شده توسط اعضاء در این تعاونی ها بالغ بر یک میلیارد و 800 میلیون ریال بوده و این تعداد تعاونی 335 فرصت شغلی ایجاد کرده است.



وی تصریح کرد: تعاونی فراگیر ملی نوعی تعاونی متعارف است که به منظور فقر زدایی از سه دهک پائین درآمدی جامعه تشکیل می شود.



فیض آبادی گفت: حداقل 70 درصد اعضای این تعاونی ها می بایست از سه دهک پائین جامعه بوده و تحت پوشش نهادهای حمایتی از جمله کمیته امداد امام (ره)، بهزیستی، بسیج و بنیاد شهید و امور ایثارگران باشند.



رئیس اداره امور تعاونیهای اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان همچنین اعلام کرد: در حال حاضر شهرستان بجنورد با دارا بودن 5 شرکت تعاونی فراگیر ملی بیشترین تعاونی را در سطح استان دارا است.