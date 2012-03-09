آمریکا توافقنامه واگذاری زندان بگرام را امضا کرد

به گزارش خبرنگار مهر ازکابل، وزیر دفاع افغانستان و فرمانده نیروهای ائتلاف، امضای توافقنامه انتقال مسئولیت زندان بگرام به نیروهای افغان را زمینه ساز امضای سند همکاری های دراز مدت استراتژیک میان کابل و واشنگتن خواندند.

بر اساس این توافقنامه، نیروهای آمریکایی باید تا شش ماه دیگر، مسئولیت این زندان را به نیروهای افغان واگذار کنند.

تفاهم نامه انتقال امور زندان بگرام که یکی از بزرگترین زندانهای آمریکا در افغانستان است، در حالی به امضا می رسد که گفته می شود، این مسئله و موضوع توقف عملیات شب هنگام نیروهای غربی در این کشور مانع اصلی امضای سند مشارکت راهبردی میان افغانستان و آمریکا به شمار می رود.



زندان بگرام در نزدیکی کابل که در جریان ده سال اخیر از سوی نیروهای آمریکایی اداره می شود، بیش ازسه هزار نفر از اعضای القاعده و طالبان را در خود جای داده است که هیچ گونه نظارتی از سوی دولت افغانستان بر آن وجود ندارد.