آخرین تصاویر از جنگ افغانستان / آتش نفرت از آمریکا شعله ور شده است

هزاران افغانی در روزهای اخیر در خیابانهای این کشور تظاهرات کردند و پرچمهای آمریکا را به آتش کشیدند و شعار مرگ بر اوباما سر دادند و همین موضوع رئیس جمهوری آمریکا را بر آن داشت که از تصمیم واشنگتن برای پایان عملیات در این کشور خبر دهد.

مردم افغانستان مدتها بود که پیروزی بر طالبان با کمک آمریکا را با احساسی مخلوط از بدگمانی و امید انتظار می کشیدند، اما حالا نفرت از آمریکاییها حتی در پشت دیوارهای سخت وزارت کشور افغانستان هم بار دیگر شعله ور شده است.

خستگی از جنگ در بین نظامیان غربی و تمام شدن صبر مردم افغانستان دو عامل تاثیرگذار بر سیاست افغانستان غربیها است. چنین شرایطی ناامیدی شدیدی را در غرب به وجود آورده است. آنها می گویند ما همه تلاش خود را کرده و پول و سربازان زیادی را در این کشور سرمایه گزاری کردیم، اما هیچ نتیجه ای نداشت. افغانستان همچنان کشوری عقب افتاده، اصلاح نشده و سراسر خشونت است. تصاویر روزهای گذشته در افغانستان تایید کننده این واقعیت است.