گلستان؛ نگارستانی در حاشیه خزر

به گزارش خبرنگار مهر، وجود آبشارهای طبیعی، زیبا و رویایی، گلستان را به استان آبشاران در کشور و منطقه مبدل کرده بطوریکه نظیر آن در کمتر گوشه ای از جهان می توان دید.

آبشارها زیبا و طبیعی علی آباد، خان ببین با آبشاران معروف و زیبای شیرآباد و کبودوال و نوار پهن جنگلی آزادشهر مجموعه زیبا در دل جنگل‌های منطقه است و نظیر آن را در کمتر نقاط ایران می‌توان یافت و این همه زیبایی بهترین هدیه زمین به عاشقان طبیعت است که پذیرای مسافران در تمام فصول سال است.

علاوه بر این میل آجری گنبدقابوس با قدمت هزار ساله بلندترین میل آجری جهان اشاره در ردیف یکی از شاهکارهای دنیاست و پرونده ثبت جهانی این اثر تاریخی به عنوان اولین اثر ثبت جهانی در شمال کشور، به سازمان جهانی یونسکو ارسال شده است.



امامزاده یحیی بن زید(ع)، آثار بجای مانده از شهر تاریخی باستانی گرگان، تپه‌ها و قله‌های اطراف گنبدکاووس و گل رامیان از آثار و پدیده‌های جذاب و دیدنی هستند که هریک از آنها برای گردشگران خالی از لطف نیست. اگر بخواهیم چند منطقه از ایران را در ردیف زیباترین و دیدنی ترین و در عین حال قدیمی‌ترین مناطق ایران نام ببریم.

استان گلستان با 22 هزار کیلومترمربع وسعت سرزمین سبزی است که در میان کوه، جنگل، دشت و دریا گسترده است منطقه‌ای که دیدنی‌های بسیار دارد و در هر گوشه از آن به یمن طبیعت بکر، چشم‌اندازهای زیبا و بدیعی را در خود جای داده است.

برج قابوس



در نوروز 91 با هماهنگیهای به عمل آمده 221 مدرسه با هزار و 446 کلاس، 19 هتل با 1302 تخت و 12 میهمانپذیر با 642 تخت، 120 واحد استیجاری با ظرفیت 960 تخت وظیفه اسکان مسافران را برعهده دارند.



همچنین 46 آژانس مسافرتی نیز به طور کشیک در این ایام خدمات ارائه می دهند، پروازهای داخلی وخارجی در این ایام از فرودگاه گرگان انجام خواهد شد و طرح نظارت بر عملکرد سیستم حمل ونقل به اجرا درخواهد آمد.همچنین کاروان راهیان نور نیز با اعزام اتوبوس های مربوطه فعال می شود.

3500 نیرودر قالب 387 ماشین سوار، 153 تیم موتور سوار، 39 دستگاه کانکس و 73 ایستگاه نیروی انتظامی در حوزه های مختلف( پلیس راه، راهور و...) نسبت به خدمت رسانی دراین ایام اقدام می کنند، همچنین دراین طرح 539 نفر در قالب 182 دستگاه ماشین آلات و 23 اکیپ راهداری ، 8 اکیپ امدادی در 95 محور سطح استان فعال می باشند و با آماده سازی راهدارخانه هاو ارائه بروشورهای راهنمایی، مسافران هدایت می شوند.

این سرزمین زیبا و پرنشاط، به دلیل همسایگی با دریا و هم خانگی با جنگل، فصول معنای خود را از دست داده است، زیرا که به برکت نزولات آسمانی در تمام فصول سال، هوایش به عطر گل‌ها معطر است و سرسبزی در جای جای آن دیده می شود.



استان گلستان منطقه تاریخ‌دار و با قدمتی باستانی است که نامداران بسیاری در دامان آن پرورش یافته و ادیبان، امیران، شاعران و اندیشمندان و فقهای فراوانی نظیر عبدالقاهر جرجانی، سیداسماعیل جرجانی، فخر‌الدین‌اسعد گرگانی، میرداماد، میرفندرسکی و... از آن برخواسته‌اند.





پارک ملی گلستان

طبیعی است منطقه‌ای به این زیبایی و مردمانی با این نجابت و سخت‌کوشی پیوسته مورد توجه گردشگران و مسافران است عبور و توقف سالیانه میلیون‌ها مسافر و گردشگر از نقاط ایران و جهان به این منطقه نشانگر غنای منطقه و منابع طبیعی سرشار استان گلستان است.



استان گلستان از جنوب به جنگلها و کوههای البرز و از غرب با استان مازندران و دریای خزر از شرق با استان خراسان و از شمال به کشور ترکمنستان معطوف می‌شود بنادر گز و ترکمن آرمیده در کنار سواحل دریای خزر از پیشینه تاریخی برخوردار هستند و در حدود 70 سال پیش از مراکز تجاری دریایی کشور بوده‌اند دیاری نام آشنا برای دریانوردان و دوستداران دریا است.



یکی از ویژگیهای استان گلستان، واقع بودن در مسیر جاده تهران - مشهد بوده و همه ساله زائران و مسافران بی‌شماری از سراسر نقاط میهن اسلامی عازم زیارت بارگاه ثامن‌الحج امام رضا(ع) هستند از این منطقه عبور و یا روزهایی رادر روستاها و شهرهای آن توقف می‌کنند.



وجود فرودگاه گرگان، راه‌آهن سراسری شمال بزرگراه آسیایی تهران مشهد این امکان را فراهم ساخته تا بسیاری از هموطنان ما در فصول سال به این استان سرسبز سفر کرده و از مواهب طبیعی و مناطق دیدنی و تاریخی آن دیدن کنند.



شبه جزیره آشوراده به عنوان زیباترین و محبوب‌ترین آبادی در دل دریای خزر است و این شبه جزیره در محاصره امواج دریا در سه کیلومتری غرب شهر بندرترکمن واقع است و ساماندهی ساحل این جزیره و طبیعت زیبای آن جذب گردشگران است.





خلیج گرگان

وجود تالاب بین المللی گمیشان نیز با توجه به وسعت و پرندگان مهاجر نیز از نظر زیست محیطی با اهمیت است. تالابهای بین‌المللی آلماگل، آلاگل و آجی‌گل در 50 کیلومتری شهر گنبدکاووس در کنار مرز اینچه‌برون از دیگرمناطق بسیار دیدنی استان گلستان است.



ارتفاعات درازنو و جهان‌نما در جنوب کردکوی، جلوگاه زیبا و نمایشگاه اعجاب‌انگیز خلقت است، میل آجری رادکان بنای باقیمانده از دوره آل زیار همچون نگینی گران سنگ در این منطقه نمایان است.



بافت قدیم گرگان در مرکز استان گلستان که از زیباترین مکان گردشگری استان است شهرت خود را وامدار لطف خداوند متعال است و قدمت تاریخی دارد و بناهای تاریخی نظیر امامزاده نور، مسجد جامع، امامزاده عبدالله، مدرسه عمادیه خانه‌های قدیمی قله‌ها و تپه‌های باستانی و ده‌ها اثر تاریخی و فرهنگی دیگر در شهر گرگان می‌درخشند. این منطقه زیبا و سرشار از مناطق طبیعی گردشگران و طبیعت دوستان را به میهمانی زیبایی خود فرا می‌خواند.



همه ساله همزمان با آغاز فصل بهار، شمار زیادی از مسافران و گردشگران به استان گلستان سفر می کنند.