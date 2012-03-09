گیتی پسند اصفهان قهرمان شد

به گزارش خبرنگار مهر، هفته بیست و ششم و پایانی از مسابقات فوتسال لیگ برتر باشگاه‌های کشور امروز جمعه با برگزاری 6 دیدار پیگیری شد که طی آن تیم‌های گیتی پسند اصفهان، شهید منصوری قرچک، صبای قم، شهرداری ساوه و شرکت ملی حفاری اهواز مقابل حریفان خود به برتری رسیدند و تیم‌های لبنیات ارژن شیراز و فیروز صفه اصفهان نیز به نتیجه تساوی رضایت دادند.

تیم گیتی پسند اصفهان که برای دستیابی به عنوان قهرمانی نیاز به یک پیروزی پرگل مقابل پرسپولیس داشت این تیم را با نتیجه 11 بر 2 درهم کوبید و با 65 امتیاز قهرمان لیگ برتر فوتسال شد. از سوی دیگر تیم شهید منصوری قرچک نیز در خانه فولاد ماهان به برتری 7 بر 3 دست یافت و 65 امتیازی شد اما به دلیل تفاضل گل کمتر نسبت به تیم گیتی پسند از دستیابی به عنوان قهرمانی بازماند.

- نتایج دیدارهای روز دوم از هفته بیست و ششم مسابقات فوتسال لیگ برتر باشگاه‌های کشور به شرح زیر است:

* گیتی پسند اصفهان 11 - پرسپولیس تهران 2

* فولادماهان اصفهان 3 - شهید منصوری قرچک 7

* صبای قم 8 - علم و ادب سایپا 4

* دبیری تبریز 3 - شهرداری ساوه 4

* شرکت ملی حفاری 5 - میثاق تهران یک

* لبنیات ارژن 2 - فیروزصفه اصفهان 2

جدول رده بندی لیگ برتر فوتسال:

1- گیتی پسند اصفهان 65 امتیاز - تفاضل گل 59+ (قهرمان)

2- شهید منصوری قرچک 65 امتیاز - تفاضل گل 58+

3- فولادماهان اصفهان 54 امتیاز

4- شرکت ملی حفاری اهواز 45 امتیاز

5- گسترش فولاد تبریز 40 امتیاز

6- صبای قم 39 امتیاز

7- فیروزصفه اصفهان 38 امتیاز

8- فرش آرای مشهد 30 امتیاز - تفاضل گل 15-

9- پرسپولیس 30 امتیاز - تفاضل گل 27-

10- شهرداری ساوه 28 امتیاز

11- ارژن شیراز 27 امتیاز

12- میثاق تهران 24 امتیاز

13- راه ساری 20 امتیاز

14- دبیری تبریز 11 امتیاز