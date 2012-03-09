درگیری موافقان و مخالفان شورای نظامی/ ثبت نام نامزدهای انتخابات از فردا

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از النشره، طرفداران شورای عالی نظامی مصر و مخالفان این شورا امروز در قاهره با یکدیگر درگیر شدند.

این درگیری پس از آن آغاز شد که شماری از جوانان مصری پس از اقامه نماز جمعه علیه شورای عالی نظامی این کشور در محله "گاردن سیتی" در نزدیکی سفارت آمریکا در قاهره تظاهرات برپا کردند.

در پی این اقدام طرفداران شورای نظامی مصر به سوی معترضان یورش برده و این مسئله به درگیری فیزیکی دو گروه منجر شد.

پایگاه خبری الیوم السابع نیز به نقل از کمیته عالی انتخابات مصر گزارش داد که ثبت نام از نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری این کشور از فردا شنبه آغاز خواهد شد.

این کمیته در ادامه اعلام کرد: ثبت نام از نامزدها به مدت یک ماه ادامه خواهد داشت. انتخابات ریاست جمهوری مصر قرار است 23 و 24 می (2 و 3 خرداد 91) در این کشور برگزار شود.

پس از برگزاری انتخابات ریاست جمهوری مصر که نخستین انتخابات ریاست جمهوری پس از سقوط رژیم دیکتاتوری "حسنی مبارک" است، شورای عالی نظامی مصر باید از قدرت کناره گیری کند. پس از سقوط رژیم مبارک، شورای عالی نظامی مصر اداره کشور را به دست گرفته است.