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۱۹ اسفند ۱۳۹۰، ۲۰:۲۸

تحولات همسایگان شرقی/

گفتگوی کرزای و اوباما/ رئیس جدید سازمان اطلاعاتی پاکستان منصوب شد

گفتگوی کرزای و اوباما/ رئیس جدید سازمان اطلاعاتی پاکستان منصوب شد

گفتگوی روسای جمهوری آمریکا و افغانستان درباره مذاکرات صلح، حمله موشکی ایالات متحده به وزیرستان جنوبی و کشته شدن هفت نفر از جمله تحولات مهم همسایگان شرقی کشورمان به شمار می رود.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شینهوا، کاخ سفید در بیانیه ای اعلام کرد که "باراک اوباما" رئیس جمهوری آمریکا روز گذشته در یک ویدئو کنفرانس با "حامد کرزای" رئیس جمهوری افغانستان درباره اوضاع امنیتی این کشور، روابط دوجانبه واشنگتن و کابل و مذاکرات صلح با طالبان گفتگو کرد.

همچنین مقامات ارشد نظامی انگلیس در ادامه توجیه خود در افغانستان بر اعزام مستمر نظامیان به این کشور جنگ زده تاکید کردند.

این در حالی است که برپایی تظاهرات گسترده ضد آمریکایی در سراسر افغانستان در اعتراض به هتک حرمت قرآن کریم، رئیس جمهوری آمریکا را بر آن داشت که از تصمیم واشنگتن برای پایان عملیات در این کشور خبر دهد.

اوباما افزود: به نظرم رویدادهای اخیر نشان دهنده چالش هایی است که درافغانستان با آن روبرو هستیم وهم اکنون زمان واگذاری قدرت و مسئولیت برقراری امنیت به نیروهای افغانی فرا رسیده است.

اظهارات رئیس جمهوری آمریکا درحالی است که وی پیشتر تاکید کرده بود: در پی پایان دادن فوری عملیات نظامی در افغانستان در پایان سال 2014 نیستیم و مقامات ارشد پنتاگون نیز در اظهارات خود از تصمیم واشنگتن برای ادامه عملیات در این کشور خبر داده بودند.
 
همچنین رسانه های پاکستان لحظاتی قبل اعلام کردند که در پی اصابت چندین موشک هواپیماهای بدون سرنشین آمریکا به یک وسیله نقلیه در وزیرستان جنوبی در شمال غرب این کشور دست کم هفت نفر کشته شدند.

خبر دیگر اینکه "یوسف رضا گیلانی" نخست وزیر پاکستان ژنرال "ظهیر الاسلام" را به عنوان رئیس جدید سازمان اطلاعاتی این کشور منصوب کرد.

ظهیر الاسلام جایگزین "احمد شجاع پاشا" رئیس سازمان اطلاعاتی پاکستان (آی اس آی) می شود که 18 مارس از سمت خود بازنشسته می شود.

دولت پاکستان هنوز به جزئیات بیشتر در این باره اشاره نکرده است.

کد مطلب 1555772

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