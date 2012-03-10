شنیدن کی بود مانند دیدن/ زندگی مردم سوریه عادی است

دوشنبه هشتم اسفند هواپیمای حامل هیئت رسانه ای جمهوری اسلامی مرکب از خبرگزاری ها، روزنامه ها و سایت های خبری از فرودگاه امام خمینی(ره) به سوی دبی پرواز کرد.

این هواپیما که ازنوع بوئینگ 777 بود، متعلق به شرکت هواپیمایی امارات بود. پرواز از تهران تا دبی حدود 1.5 ساعت طول کشید و ما وارد سالن ترانزیت فرودگاه دبی شدیم و تا ساعت 14 روز سه شنبه نهم اسفند روی صندلی های فرودگاه بین المللی دبی نشسته بودیم که شب بسیار خسته کننده ای را پشت سر گذاشتیم. فرودگاه دبی به دلیل تنوع مسافران از ملیت های مختلف، پرازدحام و شلوغ بود .



ساعت 14 روز سه شنبه نهم اسفند مجموعه 18 نفره خبرنگاران رسانه های ایرانی سوار هواپیمای شرکت هواپیمایی امارات شدند.



هواپیما مسیر دبی تا دمشق را به مدت 5/3 ساعت طی کرد، زیرا از فضای عربستان و اردن وارد شهر مرزی درعای سوریه شد و راه خود را به سمت دمشق ادامه داد.



در فرودگاه دمشق هیئت ایرانی مورد استقبال دکتر خلف مفتاح مدیر کل مرکز انتشارات عربی وزارت اطلاع رسانی سوریه و جمعی از کارکنان این وزارتخانه قرار گرفت.



هیئت ایرانی با یک دستگاه مینی بوس که توسط نیروهای امنیتی و پلیس سوریه اسکورت می شد، مسیر20 کیلومتری فرودگاه دمشق تا پایتخت این کشور را طی کرد و وارد هتل شام در مرکز شهر دمشق شد.



با توجه به اینکه بعد از ظهر روز سه شنبه برنامه خاصی وجود نداشت، هیئت عازم مرقد حضرت رقیه سلام الله علیها شد.



حرم تقریبا خلوت بود و اندکی از زائران ایرانی که از راه عراق به سوریه آمده بودند، در حرم مشاهده می شدند زیرا شرایط امنیتی سوریه و تهدید گروههای تکفیری تروریستی، اجازه ورود دسته جمعی زائران ایرانی را نمی دهد.



پس از زیارت مرقد حضرت رقیه (سلام الله علیها)، هیئت راهی سفارت جمهوری اسلامی ایران در اتو استراد مزه شد.



تدابیر امنیتی شدیدی در اطراف سفارت برقرار شده بود و موانع فیزیکی در برابر سفارت قرار داده شده بود.



در محل سفارت ایران، محمد علی گلرو کاردار و حجت الاسلام زمانی دبیر دوم سفارت به تفصیل درباره اوضاع سوریه و روابط ایران واین کشور صحبت کردند.



اظهارات دیپلماتهای ایرانی درباره اوضاع سوریه، این امید را در دل هیئت رسانه ای ایران ایجاد کرد که دولت سوریه خواهد توانست بر بحران این کشور فائق آید.



تا پیش از این تصور می شد که سوریه در آستانه فروپاشی قرار دارد، اما اوضاع آرام شهر دمشق و رفت و آمد عادی مردم در شهر ذهنیت خبرنگاران را نسبت به شرایط سوریه دگرگون کرد.



تا قبل از ورود هیئت رسانه ای ایران، این تلقی وجود داشت که ناآرامی ها به شهر دمشق نیز رسیده، اما پایتخت سوریه وضعیت عادی داشت و هیچگونه نشانه ای ازاوضاع بحرانی که شبکه های عربی همچون العربیه والجزیره ترسیم می کنند، وجود نداشت.



ریزش باران شدید در شهر دمشق منظره بدیعی در جبل قاسیون که مشرف بر شهر دمشق است، ایجاد کرده بود.



پس از بحث های متعدد درباره سوریه، هیئت ایرانی برای استراحت به هتل شام بازگشت و این در حالی است که منذر العلی نماینده وزارت اطلاع رسانی سوریه که احتمالا به زبان فارسی نیز مسلط است هیئت ایرانی را همراهی می کرد.



نماینده وزارت اطلاع رسانی سوریه جوان مودبی بود که زبان انگلیسی را به خوبی صحبت می کرد، زیرا تحصیلات خود را در سطح کارشناسی ارشد رشته روزنامه نگاری در هند گذرانده بود.

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حسن هانی زاده خبرنگار اعزامی مهر به سوریه