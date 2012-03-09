تظاهرات گسترده در طرابلس/ مخالفت با نظام فدرالی و تجزیه لیبی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الیوم السابع، احزاب سیاسی و نهادهای مدنی لیبی امروز با برپایی تظاهراتی گسترده در طرابلس مخالفت خود را با تجزیه این کشور و نظام فدرالی اعلام کردند.

معترضین با سر دادن شعار اعلام کردند که با هر گونه ایده تشکیل نظام فدرالی در لیبی مخالف هستند و به شدت آن را رد می کنند. در همین راستا تظاهرات مشابهی نیز در شهرها و مناطق مختلف لیبی برگزار شد.

گفتنی است رهبران سیاسی و قبیله ای منطقه برقه در شرق لیبی اخیرا در نشستی ضمن اعلام برقراری نظام فدرالی در این منطقه، "احمد الزبیر الشریف السنوسی" را به عنوان رئیس شورای انتقالی آن برگزیدند.

برقه اولین منطقه در لیبی است که پس از سرنگونی رژیم معمر قذافی، سیستم فدرالی در آن اعلام شده است. گستره این منطقه از نزدیکی مرز با مصر تا طرابلس در غرب لیبی است.