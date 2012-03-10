داور بازی فولاد و داماش قضاوت خود را زیر سئوال برد

به گزارش خبرنگار مهر، مجید جلالی عصر جمعه در کنفرانس خبری پایان بازی با داماش گیلان که به تساوی یک بر یک رسید، اظهار کرد: به نظر من داور در این بازی قضاوت خود را زیر سئوال بر د زیرا یک پنالتی به سود فولاد را نادیده گرفت و شایستگی پیروز شدن در این بازی را از ما گرفت.

وی افزود: البته وی تا اوخر بازی تقریبا خوب قضاوت کرد ولی بعد از آن هم یک پنالتی به سود فولاد نگرفت و هم اینکه در گرفتن وقتهای تلف شده عادلانه تصمیم گیری نکرد در حالیکه در طول بازی بازیکنان داماش برای وقت تلفی بارها خود را روی زمین پرتاب کردند تا زهر حملات فولاد را بگیرند.



جلالی در خصوص بازی فولاد در این بازی نیز گفت: امروز بازیکنان فولاد بازی خوبی را به نمایش گذاشتند و یک بازی هجومی را از تیم شاهد بودیم و تیم ما در طول 90 دقیقه حاکم بر توپ و میدان بود.



وی با اشاره به اینکه در همان ابتدای بازی بر اثر یک اشتباه دروازه ما باز شد، تصریح کرد: تلاش بازیکنان فولاد برای پیروزی در این دیدار تنها منجر به جبران گل خورده شد و ما در این دیدار با وجود بازی خوبی که به نمایش گذاشتیم نتوانستیم به گل پیروزی دست پیدا کنیم.



سرمربی تیم فوتبال فولاد خوزستان با اشاره به اینکه در این بازی فولاد شش بازیکن خود را به علت محرومیت و مصدومیت در اختیار نداشت، عنوان کرد: خوشبختانه بازیکان جانشین به خوبی به وظایف خود عمل کردند.



از سری رقابتهای هفت بیست و هفتم لیگ برتر باشگاه های کشور تیمهای فولادخوزستان و داماش گیلان در ورزشگاه تختی اهواز به مصاف هم رفتند که این بازی با نتیجه تساوی یک بریک به پایان رسید.