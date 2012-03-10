مراکز درمانی دماوند از 20 اسفند آماده خدمت رسانی به مسافران نوروزی

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر حسن خیرخواه از استقرار دو پایگاه و اکیپ جاده ای در امامزاده هاشم و آبعلی برای خدمات رسانی به مسافران نوروزی نیز خبر داد و افرود: در این پایگاه ها همچون سالهای گذشته با توزیع بروشور و پمفلت های بهداشتی، مسافران از موارد بهداشتی مطلع می شوند.

وی مراکز بهداشتی و درمانی آبسرد، رودهن و سربندان را از مراکز درون شهری برای ارائه خدمات شبانه روزی به مسافران دانست و گفت: بیمارستانها نیز در ایام نوروز برای خدمت رسانی به مردم و مسافران در آماده باش کامل هستند.

خیرخواه از وجود اکیپهای بهداشتی شبکه بهداشت و درمان برای نظارت بر عملکرد اصولی و بهداشتی رستورانها و اغذیه فروشیهای شهری و خارج شهری تحت پوشش این مرکز بهداشتی خبر داد و افزود: اکیپهای بهداشت و محیط مرکز بهداشت و درمان شهرستان دماوند به صورت شبانه روزی در ایام نوروز و تعطیلات به بازرسی می پردازند.

همایش ورزشی خانوادگی ویژه شهدا، جانبازان و آزادگان در دماوند برگزار شد

در آستانه سالروز تاسیس بنیاد شهید و امور ایثارگران در 22 اسفند ماه، نخستین همایش ورزشی خانوادگی ویژه خانواده معظم شهدا، جانبازان و آزادگان شهرستان دماوند دراین شهر برگزار شد.

این همایش با حضور 300 نفر از خانواده های شهدا، ایثارگران و جانبازان شهرستان دماوند از میدان معلم شهر دماوند به سمت ورزشگاه شهدای این شهر به مناسبت سالروز تاسیس بنیاد شهید و امور ایثارگران در 22 اسفند ماه برگزار شد.

این برنامه در راستای ترویج و گسترش فرهنگ ورزشهای همگانی در بین خانواده های تحت پوشش بنیاد شهید که شامل خانواده های شهدا، ایثارگران و جانبازان و آزادگان است، برگزار شد که مهمترین هدف در این برنامه ایجاد طرح نشاط و تعالی در بین آنان بود.

اخاذ اصناف دماوند به دام افتاد

فرمانده انتظامی شهرستان دماوند از دستگیری فرد اخاذ از صنوف دماوند توسط ماموارن انتظامی این شهرستان خبر داد.

فرهاد قدسی گفت: چندی پیش، گزارشهایی مبنی بر اخاذی فردی از صنوف مختلف شهرستان دماوند به نیروی انتظامی این شهرستان ارائه شد که بر اساس گزارشهای موجود، فردی با معرفی خود به عنوان مأمور دولتی امور صنفی به اصناف مختلف مراجعه و با تهدید و ارعاب از آنها اخاذی می ‏کرد.

وی اضافه کرد: یکی از آخرین صنوف مورد اخاذی این فرد، رستورانی در حد فاصل جاده هراز و شهر آبعلی بود که صاحب آن مرکز بلافاصله با پلیس 110 تماس گرفته و مراتب را به طور کامل گزارش داد.

فرمانده انتظامی شهرستان دماوند افزود: پس از انجام امور تحقیقاتی، فرد اخاذ دستگیر و پرونده وی به مراجع قضایی ارجاع داده شد؛ این فرد بزهکار موفق به اخاذی از هفت واحد صنفی و دریافت مبالغی گاه بیش از 100 هزار تومان شده بود.

وی اضافه کرد: اصناف دماوند در برخورد با چنین مواردی باید در وهله نخست مدارک شناسایی مراجعان را بررسی کنند و پس از آن مراتب را از طریق پلیس 110 به نیروی انتظامی اطلاع دهند.