نخستین سفرنامه راهیان نور با عنوان "حج در افلاک" منتشر شد

به گزارش خبرنگار مهر، نخستین سفرنامه راهیان نور با عنوان" حج در افلاک" برگرفته از یادداشت های روزانه اعضای کاروانی متشکل از دانشجویان، طلاب، دانش آموزان و برخی بازماندگان جبهه و جنگ با نام گروه فرهنگی هنری "ثارالله قم" اعزامی به مناطق جنگی جنوب و به نویسندگی حسن طاهری به چاپ رسیده است.



لازم به ذکر است، در این مجموعه اصل متن سفرنامه نوشته شده در سال 1376، بدون هیچ کم و کاستی کاملا حفظ و با اندکی اصلاحات و اضافات ویرایشی در قالب کتاب فعلی در اسفندماه 90 منتشر شده است.



بر پایه این گزارش، سبک و سیاق قلم در این سفرنامه تلفیقی از سبک احساسی و توصیفی و در نگارش آن از دو عنصر دل و دیده بهره برده شده است و در بخش‌هایی از آن خواننده نخست در فضایی احساسی و دلمویه‌ای قرار گرفته و سپس با چند سطر کوتاه به فضایی کاملاً توصیفی و گزارشی وارد می‌شود.



گفتنی است، این مجموعه با عنوان مجموعه یادداشت های"حج بر کرانه های افلاک" بعد از نگارش اولیه توسط نویسنده و ارائه نظرات و اصلاحات برخی همراهان سفر بر آن و بازنویسی نهایی در پائیز 1376 در روزنامه جمهوری اسلامی نیز در چندین شماره منتشر شده بود.



همچنین در سال 78 نیز با حمایت موسسه فرهنگی هنری راویان فتح قم، از این سفرنامه فیلم مستندی با نام "سفر به خطه خورشید" تهیه شد.

