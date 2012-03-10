چهارمین مانور واکنش در شرایط اضطراری در پارس جنوبی اجرا شد

به گزارش خبرگزاری مهر، رئیس ایمنی و آتش نشانی پالایشگاه چهارم از برگزاری چهارمین مانور واکنش در شرایط اضطراری (ERC) با موضوع نشت میعانات گازی و آتش سوزی به همراه آلودگی زیست محیطی پالایشگاه فاز های 7،6و8 شرکت مجتمع گاز پارس جنوبی در اسفند ماه سال 1390 خبر داد.

محمد مسعودنیا با بیان این خبر هدف از برگزاری این رزمایش را سنجش آمادگی گروه های عملیاتی شامل آتش نشانی و تیم امداد و نجات، ایمنی و محیط زیست ،بهره برداری، کلینیک، حراست، گروه های پشتیبانی تعمیرات و اداری در زمان مواجهه با شرایط اضطراری و تیم تنظیفات صنعتی دانست.

رئیس ایمنی و آتش نشانی پالایشگاه چهارم افزود: این چهارمین مانوری است که مطابق برنامه رزمایش های پدافند غیر عامل مجتمع وشرکت ملی گاز ایران در سال جاری در پالایشگاه چهارم برگزار شده است.

صعود 9 پله ای تیم المپیاد استان بوشهر در دوازدهمین دوره المپیاد ملی مهارت



معصومه ستونی مسئول المپیاد استان با اعلام این مطلب افزود: تیم المپیاد استان بوشهر با 17 رقابت کننده در حرفه های رباتیک، کابینت ساز چوبی، فناوری طراحی گرافیک، فناوری مد، ساخت و تولید تیمی، فرز و تراش cnc، کنترل صنعتی، جوشکاری، فناوری اتومبیل، نجاری، الکترونیک، طراحی مهندسی مکانیک و جواهرسازی در مرحله کشوری دوازدهمین دوره المپیاد ملی مهارت حضور یافت که موفق به کسب یک مدال نقره در رشته کابینت ساز چوبی، و شش دیپلم افتخار در رشته های نجاری، ساخت و تولید تیمی، طراحی مهندسی مکانیک و طراحی گرافیک شد که در جمع بندی امتیازات با 9 پله صعود در بین 31 استان رتبه 20 را به دست آورد.



تقدیر از برگزیدگان دوازدهمین دوره المپیاد ملی مهارت

در مراسمی با حضور خمسه مدیرکل آموزش فنی و حرفه‌ای ، معاونان، کارشناس مسئول آموزش فنی و حرفه‌ای در سازمان آموزش و پرورش، جمعی از روسای مراکز و مسئولین واحدهای ستادی از اعضای تیم المپیاد استان تقدیر شد.

حسین خمسه، مدیرکل آموزش فنی و حرفه ای نیز در این مراسم ضمن تشکر از زحمات مسئول المپیاد استان، عوامل اجرایی، کارشناسان و رقابت کنندگان گفت: تلاش همه مسئولان آموزش فنی و حرفه ای در راستای نهادینه کردن فرهنگ مهارت فعالیتی شایسته است و امروز بسیار خرسندیم که تیم المپیاد استان با صعود 9 پله ای نسبت به سال گذشته موفقیتی ارزشمند برای استان کسب کرده است.

وی افزود: در حال برنامه ریزی برای المپیاد سال 91 هستیم که با جلسات کارشناسی بتوانیم نقاط قوت و ضعف را مشخص کرده و نسبت به برطرف کردن نقاظ ضعف اقدام کنیم تا سال آینده به موفقیتهای بیشتری برای استان دست یابیم.



برگزاری نشست بازنگری سیستم مدیریت کیفیت در مجتمع گاز پارس جنوبی

نشست بازنگری سیستم مدیریت کیفیت(ISO 9001:2008) شرکت مجتمع گاز پارس جنوبی با حضور مدیر عامل، مدیران پالایشگاه‌ها و روسا و نمایندگان واحدهای ستادی در سالن کنفرانس پالایشگاه فاز یک برگزار شد.

گزارش مربوط به ممیزی‌های داخلی و خارجی‌، وضعیت اقدامات اصلاحی و پیشگیرانه، وضعیت کمی و کیفی فرایند تولید، وضعیت توقفات اضطراری، پایش فرایندهای پشتیبان (ستادی)، وضعیت پیشرفت اهداف، گزارش شکایات مشتریان و نتایج ارزیابی رضایت مشتریان از دیگر مواردی بود که در این جلسه مطرح شد.



برگزاری همایش کوهنوردی و صعود به قله پردیس جم



همایش کوهنوردی و فتح قله پردیس جم، به مناسبت گرامیداشت روز جم و یادواره کوهنورد فقید، عبدالحسن رحیمی، کارمند مجتمع گاز پارس جنوبی، توسط هیئت کوهنوردی مجتمع گاز پارس جنوبی برگزار می‌شود.

احمد خسروانی، دبیر هیات کوهنوردی مجتمع از برگزاری همایش کوهنوردی و صعود به قله پردیس جم خبر داد و اظهار داشت: این هیئت با همکاری هیئت کوهنوردی شهرستان جم و هیئت کوهنوردی شرکت پالایش گاز فجرجم و به مناسبت گرامیداشت روز جم و همچنین یادواره کوهنورد فقید عبدالحسن رحیمی، کارمند مجتمع گاز پارس جنوبی، همایش صعود به قله پردیس جم را با حضور گروه‌های کوهنوردی شهرستان جم، استان بوشهر و استان فارس برگزار می‌کند.