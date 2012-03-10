مصطفی جهانی فکر می کرد/ ماجرای هدیه ولایتی به احمدی روشن

به گزارش خبرنگار مهر، پدر شهید مصطفی احمدی روشن عصر جمعه وارد اهواز شد و ضمن حضور در معراج شهدای تازه تفحص شده پادگان شهید محمودوند، به صحبت درباره شهدا و آرمانهای وی برای زائرین راهیان نور پرداخت.

وی ضمن زیارت ۲۲ شهید تازه تفحص شده جنگ تحمیلی در جمع خادمین شهدا و زائران پادگان شهید محمودوند با اشاره به شور و شوق جوانان و نوجوانان نسبت به افکار و فرهنگ شهدا، آنها را فرزندان و پسران خود به منزله شهید مصطفی احمدی روشن دانست و افزود: در این مدتی که مصطفی به شهادت رسیده در هر جای ایران که حضور پیدا کردم بیشتر جوانان و نوجوانان به من لطف داشتند و من وظیفه خود می دانم که افکار و فرهنگ شهدا را به ایشان منتقل کنم.



وی روحیه خودداری، فروتنی و دوری از غرور، غلو و خود برتربینی را از ویژگیهای اخلاقی این شهید برشمرد و اضافه کرد: سعادت مصطفی به خاطر محبت و احترام او به والدینش و دعای پدر و مادرش بود. شهید احمدی روشن بعد از دست به دامان خداوند شدن، از من و مادرش می خواست که او را دعا کنیم. ما هم در شبانه روز مرتب او را دعا می کردیم. من دعا می کردم که خدا آبرویش را بخرد و در دنیا و آخرت همه به او قبطه بخورند.



وی ادامه داد: من در دیداری که از سایت نطنز که نام این شهید ما را بر آن گذاشته اند داشتم متوجه شدم یک عده ابراز ناراحتی می کنند که چرا شهادت نصیب ما نشده و این به معنی غبطه خوردن دیگران به مقام شهید است.



پدر شهید احمدی روشن با ذکر خاطراتی از این شهید بزرگوار، او را سربازی فداکار برای ملت آزاده ایران معرفی کرد و افزود: مصطفی یک مرید خوب برای مرادش مقام معظم رهبری بود و همیشه خط قرمز او ولایت فقیه محسوب می شد.

وی با اشاره به فعالیت دوران دانشجویی شهید احمدی روشن گفت: او با تلاش خودش از دکتر ولایتی یک دستگاه کامپیوتر امانت گرفت، برای اینکه بتواند صدای مظلومیت مردم فلسطین را از طریق اینترنت به گوش جهانیان برساند زیرا دغدغه او مشکلات مردم مسلمان و دشواریهای آنها بود. مصطفی می گفت نباید ملل مسلمان زیر سلطه ابرقدرتها باشند.



وی در پایان تاکید کرد: جهانی شدن شهادت مصطفی نتیجه تفکر جهانی وی بود. نشانه آن هم بالا بردن تصویر شهید احمدی روشن در اعتراضات مردمی غرب و آمریکا است.



شهید مصطفی احمدی روشن که از دانشمندان هسته ای کشورمان بود و به دست عوامل استکبار و صهیونست ترور شد در کنار شهید سردار حسن طهرانی مقدم به عنوان شهید ویژه راهیان نور امسال معرفی شده اند.