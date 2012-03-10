مازندران زیبا آماده دیدار گردشگران/ زیبایی تبرستان به وسعت دماوند

به گزارش خبرنگار مهر، در متون کهن فارسی و کتیبه بیستون از مازندران با نام های پشتخوارگی در اوستا به پذشخوارگر ذکر شده و بعدها با عنوان تپورستان،تبرستان و مازندران از آن نام برده شده است.

بر اساس بررسیهای باستان شناسی، کرانه بحر خزر از مراکز مهم تمدنی مافبل تاریخ بوده و به حدود دوازده هزار و پانصد سال می رسد. عمده ترین ویزگی فرهنگ مردم مازندران زبان و فولکلر آن است زبان طبری یا مازندرانی، بازمانده زبان ایرانیان قدیم پارسی میانه است.

جغرافیا، جعیت و موقعیت طبیعی



استان سرسبز و زیبای مازندران با بیش از چهار میلیون و 237 هزار کیلومتر مساحت و بالغ بر سه میلیون نفر جمعیت در حاشیه دریای خزر و همسایگی با استانهای گیلان، گلستان، سمنان و تهران قرار گرفته است.

مازندران تنها استان ساحلی دریای خزر بوده که از طریق سه محور زمینی کندوان، هراز و فیروزکوه با مرکز کشور در ارتباط بوده و علاوه بر گذر راه آهن سراسری سه فرودگاه ساری، نوشهر و رامسر ارتباط هوایی آن را با سایر نقاط کشور برقرار می سازد.

جاده ای بابلسر- رامسر به طول 220 کیلومتر که با فاصله 10 تا 300 متری ساحل دریا می گذرد چشم اندازهای کم نظیری را برای گردشگران فراهم می آورد.

آب و هوای مازندران با توجه به وجود دریا، کوه و جنگل به دو نوع معتدل و مرطوب و کوهستانی تقسیم می شود.

منطقه کوهستانی و مرتفع در جنوب استان و دامنه سلسله جبال البرز قرار گرفته است. بخش اعظم اراضی میان بند یا در اصطلاح پرتاس که حد فاصل میان ییلاق و قشلاق است را جنگل ها و مراتع تشکیل می دهد.

جنگلهای مازندران حدود یک میلیون هکتار مساحت دارند و مانند نوار سبزی دامنه های شمالی البرز و کرانه دریای مازندران را پوشانده است.

این نوار سبز کوهستانی در برخی نقاط استان در بخش هایی از چالوس، نوشهر و رامسر فوق العاده به دریا نزدیک شده در منطقه خرم آباد و تنکابن کمی به عقب می رود و از محمود آباد و آمل تا قائم شهر رفته رفته فاصله با دریا بیشتر شده و به 30 کیلومتری می رسد.

رامسر

رامسر شهری است ساحلی و سرسبز که از جاذبه های بسیاری برخوردار است. سادات محله و کتالم با داشتن چشمه های آب گرم معدنی معروف است. منطقه جواهرده از نظر تاریخی حائز اهمیت است.

قلعه باستانی مارکوه



در جاده رامسر به تنکابن در جنوب شرقی شهر کتالم بر فراز کوهی منفرد بقایای قلعه باستانی مارکوه، از آثار دوره های اسلامی مشاهده می شود پلکانی که تا پای قلعه می رسد این مکان را در اختیار علاقمندان قرار می دهد تا بتوانند از طبیعت جشم نواز و این اثر تاریخی لذت ببرند.



مجموعه کاخ مرمر

باغ و کاخ مرمر در ضلع جنوبی شهر رامسر در دامنه کوه با مساحتی حدود 600 متر مربع در سال 1316خورشیدی به بهره برداری رسید. این کاخ هم اکنون به عنوان موزه تماشاگه راز پذیرای علاقمندان و پژوهشگران است.

این پارک در کنار رود صفارود و در میان دره و در پایین جاده واقع شده است. برای سهولت استفاده گردشگران پله هایی برای ورود به آن، از جاده تعبیه گردیده است. وجودآب معدنی گازدار و آب و هوای مطبوع به این مکان جلوه خاصی بخشیده است.

دهستان جواهرده

26 کیلومتری رامسر در دامنه کوه های پر برف سماموس روستای ییلاقی و سنتی جواهرده با چشم اندازی وصف ناپذیر خودنمایی می کند. برخورداری از آب و هوای مطبوع، پوشش گیاهی متنوع،طبیعتی بکر و منحصر به فرد مورد استقبال گردشگران قرار می گیرد.

تنکابن



شهرستان تنکابن در غرب مازندران قرار دارد و دریای خزر تمامی نواحی شمالی آن را فرا گرفته است. این شهر جاذبه های دیدنی بسیار دارد که عبارتند ازقلعه گردن، منطقه ییلاقی سه هزار، آب گرم معدنی فلک ده، پارک جنگلی چالدره است.

چالوس



چالوس در غرب مازندران و در ساحل دریای خزر قرار دارد و دارای سابقه تاریخی فراوانی است و یکی از شهرهای مهم از نظر جذب گردشگر است.

کلاردشت



شهر کلاردشت در 48 کیلومتری جنوب غربی چالوس قرار دارد. کلاردشت دشتی است در میان دره ای باز و گسترده که ییلاقات و آبادیهای فراوانی را در بر گرفته است.

حسن کیف مرکز کلاردشت است. دره ای زیبادر زیر قله علم کوه با رودخانه ای پرآب و ویلاهای متعدد از محل های مهم و جاذبه های توریستی ویژه منطقه است.

نمک آبرود



شهرک توریستی نمک آبرود در کیلومتر 12چالوس به تنکابن و در غرب شهر چالوس قرار دارد و از نظر مناظر طبیعی مانند دریا و سواحل بسیار زیبا و مناسب چلگه،شالیزارهای سرسبز و کوه های پوشیده از گیاهان متنوع و هماهنگی این عوامل با یکدیگر و از طرفی دیگر برخورداری از امکاناتی نظیر تله کابین،هتل پنج ستاره،دریاچه،ویلاها،دوچرخه سواری و فضاهای پارک مانند با امکانات رفاهی در ایران بی نظیر است

پارک جنگلی سی سنگان



پارک سی سنگان با قدمتی قدیمی در30 کیلومتری شرق نوشهر در مجاورت دریا و جاده ارتباطی نوشهر به نور قرار دارد و یکی از زیباترین پارکهای شمالی کشور محسوب می شود.

ساحل زیبای دریا، تنوع پوشش گیاهی، وجود امکانات رفاهی مانند پارک بازی، سرویس بهداشتی، آلاجیق زیبا برای اقامت رستوران و جاده جنگلی این پارک را به مرکز مهم جذب مسافر در شمال کشور تبدیل کرده است.

دیو چشمه



دیو چشمه در مسیر کجور واقع شده که به علت آب بسیار فراوان و گوارایی آن به این نام معروف است.این چشمه زیبا که در میان فضایی مشجر خودنمایی می کند از ظرفیت جذب گردشگر برخوردار است



نور

وسعت شهرستان نور از ساحل دریا تا ارتفاعات البرز میانی،وجود تنوع آب و هوایی،رودخانه هاو آبشارهای طبیعی همراه با آثار تاریخی و باستانی این شهرستان را نسبت به دیگر شهرستان های استان متمایز کرده است.

خانه نیما



در روستای ییلاقی و کوهستانی یوش از دهستان اوزرود شهرستان نور خانه نیما شاعر بلند آوازه شعر فارسی قرار دارد که توسط جدش بیش از 200سال پیش باگج بری و پنجره های زیبای ارسی ساخته شده ست.خانه نیما آرامگاه وی نیز است.

آب معدنی لاویج



آب معدنی لاویج در 25 کیلومتری جنوب چمستان در روستای ییلاقی لاویج در میان دره های جنگلی البرز قرار دارد خواص بالای درمانی دردهای استخوان، مفاصل، بیماریهای پوستی آب معدنی لاویج باعث شده که در تمام فصول سال مورد توجه گردشگران داخلی و خارجی باشد.

آمل

شهرستان آمل در بخش جاده توریستی بیشترین دیدنی ها را از نظر طبیعی و تاریخی در خود جای داده و در بین شهر های استان مقام اول را از نظر جاذبه های فرهنگی ،تاریخی و طبیعی است.

قله دماوند

10 کیلومتری شمال شرقی تهران و 75 کیلومتری جنوب غربی شهر آمل در البرز مرکزی و بخش لاریجان یکی از منحصر به فردترین جاذبه های طبیعی ایران قرار دارد که جاده توریستی هراز که تهران را به مازندران متصل می کند از نزدیکی آن می گذرد.

دره و دریاچه سد لار

30 کیلومتری شمال شرقی تهران و 100 کیلمتری شهر آمل در بخش لاریجان،بزرگترین سد خاکی خاورمیانه بر روی رود هراز قرار دارد که به سد لار معروف است.

قله ها و ارتفاعات مختلف چشمه سارها، آبشار، رود های متعدد با آب گوارا،دریاچه ها گونه های کم نظیر ماهی قزلالا،گیاهان دارویی و انواع حیوانات وحشی آب و هوای بسیار مطبوع بخصوص در فصل تابستان پذیرای گردشگران و علاقمندان به بخش طبیعت گردی قرار گرفته است.

بابل



بابل یکی از شهرهای مهم مرکز استان مازندران است که دارای سابقه تاریخی سکونت و تمدن است. موقعیت ویژه جغرافیایی همراه با شرایط طبیعی مناسب وجود یادمان های تاریخی فراوان زمینه ساز اجرای طرح های گوناگون توریستی است.

کاخ سلطنتی

اثر تاریخی کاخ سلطنتی متعلق به قرن چهاردهم هجری شمسی است و در داخل باغ وسیع و زیبایی در حاشیه جنوبی و در داخل شهر بابل قرار دارد.

کیجا تکیه



بنای سقانفارکیجاتکیه در داخل شهر بابل ودر مجاورت کمربندی غربی شهر واقع شده و درعصرسلطنت شاهان قاجار یه بنا گردیده است. در این شهرستان سقاتالارهای متعددی وجود دارد که نقاشیهای بسیار زیبا روی ان حک شده است که مربوط به قرنهای گذشته است.

بابلسر



بابلسر از جمله شهرستانهای زیبا و توریستی استان است که تماما در منطقه جلگه ای و در کنار ساحل واقع شده است. رودخانه بابلرود از وسط این شهر می گذرد و شهر را به دو قسمت تقسیم کرده است دو پل زیبا که یکی از آنها توسط آلمانی ها و دیگری توسط متخصصان ایرانی احداث گردیده زیبایی منحصر به فردی برای شهر ایجاد کرده است.

از دیگر جاذبه های این شهر منطقه زیبای میرود است وجود شهرک های دریاکنار،خزرشهر شمالی و جنوبی و دریاسر،شهر بابلسر را به عنوان یک منطقه توریستی تبدیل کرده است.

قائم شهر

این شهرستان از شمال به بابلسر، شمال شرق به ساری و جویبار، غرب به بابل و جنوب به سوادکوه محدود است.

چشمه هزارون



چشمه هزارون در روستای واسکس قائمشهر و در مجاورت امامزاده زکریا خودنمائی می کند آب این چشمه به لحاظ وجود مواد معدنی برای درمان بیماری های پوستی و امراض استخوانی مفید است و بنا به اعتقاد بومیان آب آن شفا دهنده است.

پارک جنگلی تلار و دریاچه



این پارک در حدود هفت کیلومتر با مرکز شهر فاصله داشته و در انتهای مسیر موسوم به جاده نظامی قرار دارد. پارک جنگلی تلار با وسعت فراوان، درخت قدیمی و آرامش دل انگیز پذیرای گردشگران است.

سوادکوه

مورخان اسلامی سوادکوه را قسمتی از کوهستان بزرگ قارن و شاهان محلی آن را ملوک الجبال می نامیدند این شهرستان دارای دو بخش مرکزی و شیرگاه و چهار شهر پل سفید، زیرآب، شیرگاه و آلاشت و 6 دهستان و 250روستای فصلی و دائمی است که پوشش جنگلی دارد.

پل ورسک

این پل در منطقه عباس آباد سوادکوه روی دره ورسک به ارتفاع 110متر از کف دره بنا شده و دارای یک دهانه قدیمی به طول 66متر است این پل توسط مهندسین آلمانی در سال 1315 ساخته شده است.

پارک جنگلی جوارم



محوطه زیبا و پهناور جوارم در 38 کیلومتری قائم شهر به تهران و هشت کیلومتری زیر آب در جانب شرقی جاده سوادکوه و رودخانه تلار قرار دارد فضای بسیار زیبای آن با ده ها جاذبه طبیعی و جاده و راه آهن سراسری فضای مناسبی را جهت بیتوته گردشگران به ویژه در فصل تابستان فراهم می آورد.

آلاشت

آلاشت در غرب زیر آب و ارتفاعات نیمه جنگلی البرز مرکزی قرار دارد که دارای بافت طبیعی و سنتی و آب و هوای مطبوع است خانه های ساخته شده با خشت خام،سقفهای زیبای پوشیده شده با تخته پالت،کوچه پس کوچه های باریک با شیب فراوان و نامگذاری و تقسیم بندی هر گوشه آن با نامهای خاص از دیگر جذابیت های آلاشت است.

ساری



ساری مرکز استان مازندران واز جمله شهرهای طبرستان ومرکز فرمانروایی اسپهبدان بوده است.این شهر در زمان سلوکیه به سیرنکس درزمان ساسانی سارویه ودر ادوار اسلامی سارویه و ساری تغییر نام داداین شهرستان دارای پمج بخش چهار دانگه، دودانگه، مرکزی،کلیجان،رستاق است.

برج رسکت در دهستان فریم دودانگه ساری قرار دارد واز بناهای قرن پنجم هجری محسوب می شو.

بنای برج مدور دارای تزئینات آجری است ودر بالای بدنه،کتیبه ای با خط گلزار گچبری شده ودر نهایت شلجمی شکل بر فراز ان ساخته شده است.

مجموعه تاریخی فرح آباد

مجموعه تاریخی فرح اباد در وسعتی حدود30الی40هکتار در فاصله 28 کیلومتری شهر ساری قرار داردنام این شهر درنوشته های تاریخی قصبه طاهان امده است وشاه عباس اول با احداث پل،قصر،حمام ومسجدومدرسه آنرا گسترش داده ونام فرح آباد را بر آن نهاد.

خانه کلبادی



عمارت منوچهر خان کلبادی واقع در محله اب انبار نو ساری واقع شده که حدود130 سال قبل و به دستور سردار جلیل امرای ارتش وقت ساخته شدکه اکنون به موزه تبدیل شد.

سد سلیمان تنگه



سد سلیمان تنگه در45 کیلومتری جنوب غربی ساری در منطقه کوهستانی واقع شده است این مجموعه بوسیله بخش خصوصی امکانات تفریحی مناسبی برای اقامت و گردش روی آب ایجاد شده است که با توجه به عظمت سد، زیبایی دریاچه و فضای دلپذیر اطرا ف آن یکی اززیباترین چشم اندازهای مازندران محسوب می شود.

پناهگاه حیات وحش دشت ناز



این محوطه زیبا با55 هکتار مساحت در 35 کیلومتری شمال شرقی ساری قرار دارد. فضای جنگل جلگه جلگه ای،دشت ناز برای علاقمندان به طبیعت و حیات وحش بسیار جذاب و دیدنی است.

نکا

شهرستان نکا از شمال شرق به شبه جزیره میانکاله، شرق به یهشهر و جنوب به ساری محدود است. نکا در گذشته به نکاح یا نیکا ( به معنای آبادی یا سرزمینی است که در آن خیزران می روید) می نامیدند.

آب معدنی قرمرض



15 کیلومتری جنوب شرق نکا، در جاده معروف به قرمرض قرار دارد.

دریاچه استخر پشت

دریاچه استخر پشت در25 کیلومتری جنوب شهرستان نکا قرار دارد. این دریاچه به صورت گودال بزرگی است که با مزارع، مراتع و نیزار احاطه شده است. جاده دسترسی به آن بسیار زیبا و در امتداد خود از روستاها و فضاهای جنگلی بکری عبور کرده و سرانجام به جاده ساری کیاسر متصل می شود.

بهشهر



شهرستان بهشهر در شرق مازندران قرار دارد و از شمال به دریای خزر،جنوب به سلسله جبال البرز و استان سمنان،شرق به استان گلستان و از مغرب به شهرستان نکا منتهی می شود.

این شهرستان از سه شهر بهشهر، رستمکلا و خلیل شهر تشکیل شده که با توجه به یافته های باستان شناسی غارهای علی تپه و هوتو و کمربند، بهشهر مهد فرهنگ های اولیه انسانی در مازندران و یکی از مهمترین بخش های باستان شناسی کشور محسوب می شود.

این شهر در طول تاریخ به نام های کبود جامه، پنچاه هراز، کلباد و خرگوران معروف بوده است.

بقعه و گورستان تاریخی سفید چاه

روستای سفیدچاه در جنوب بهشهر و در بخش یانه سر شهرستان بهشهر قرار دارد. در مرکز این روستای قدیمی بزرگ ترین آرامگاه اسلامی مازندران با قدمتی بالغ بر 700 سال وجود دارد که بقعه متبرکه امامزادگان منصور، ابراهیم و رحمان(ع) در میان گورستان دیده می شود.

عمارت باغ شاه



این باغ در مرکز شهر بهشهر قرار دارد. عمارت اولیه مربوط به شاه عباس وبعدها به مرور زمان تخریب شد و در اوایل دوران پهلوی بنای دیگری شبیه به عمارت اولیه ساخته شد.

مجموعه عباس آباد

عباس آباد در فاصله 9 کیلومتری جنوب شرقی بهشهر واقع شده است.

این مجموعه تاریخی و فرهنگی که شامل کوشک داخل آب بندان، جمام، برج آجری، محوطه گلباغ، جاده سنگفرش است در شمار آثار منحصر به فرد مازندران و ایران و مهمترین منطقه گردشگری استان است.

باغ صفی آباد



کاخ صفی آباد در جنوب غربی شهربهشهر و در بالای ارتفاعات منتهی به دشت قرار داردو این باغ در سال 1026 هجری قمری به فرمان شاه عباس اول ساخته شد و در زمان شاه صفی و شاه عباس دوم توسعه یافت.

شبه جزیره میانکاله

12 کیلومتری شمال شرق بهشهر شبه جزیره ای بسیار زیبا قرار دارد که در فهرست اماکن زیست محیطی جهان ثبت شده و از زیباترین تالابهای جهان است و هر ساله میزبان صدها هزار پرنده مهاجر مانند فلامینگو، قو و غازهای فاستری پیشانی سفید، قره غاز، انواع اردکها و مرکوس کاکلی است.

ساحل آرام گلوگاه



13 کیلومتری شرق بهشهر در منتهی الیه شرق مازندران و چهار کیلومتری شمال شهر کوچک گلوگاه ساحلی زیبا قرار دارد که به لحاظ آرامش دائمی آب و عمق اندک برای شنا و اسکی روی آب مورود استفاده قرار می گیرد و یکی از بهترین نقاط برای گذران اوقات فراغت است.

توسکا چشمه



23 کیلومتری جنوب شهر گلوگاه مجتمع تفریحی توریستی توسکا چشمه واقع شده که به خاطر آب فراوان،آب وهوای معتدل تابستانی واراضی زیبای جنگلی همواره مورد توجه گردشگران قرار دارد.

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گردآوری: حسین قربانی میانرودی