بيانيه فدراسيون فوتبال به مناسبت راهپيمايي باشكوه 22 بهمن

به گزارش خبرنگار" مهر" فدراسيون فوتبال با دعوت ازتمامي اهالي فوتبال براي حضور پرشكوه دراين مراسم دربيانيه خود آورده است: " با سلام به ارواح منوره و ملكوتي شهيدان برروح و پرفتوح امام راحلمان، خميني كبيركه در بهمن ماه سرد زمستاني سال 57 با دستاني پر ازشكوفه آزادي و استقلال را به ميهمانان ارزاني داشته ونورروشنايي اسلام را به دنياي تاريكيمان هديه نمود. به ما گفت كه ملت شريف ايران بپاخيزيد: كه اينك وقت همت است وبرخاستن، نه جاي درنگ ونشستن. بايد رفت، بايد جهاد كرد و درمصاف با اهريمنان حلاج وارد رضوي عشق وشهادت ساخت و ايرانيان غيورخواستند بر ويرانه هاي بازمانده ازجورسلاطين، بناي استقلال و آزادي بسازند، خواستند خون شهيدانشان را هيچگاه ازسنگفرش خيابانها پاك نكنند تا حاكميت اسلام را درسرزمينشان شاهد باشند."

درادامه اين بيانيه آمده است: " فدراسيون فوتبال جمهوري اسلامي ايران به نمايندگي ازاهالي فوتبال، بازيكنان، مربيان، مديران، داوران وباشگاهها فرارسيدن 27 بهارآزادي را به ملت شريف ايران تبريك گفته وضمن اعلان بيعت مجدد با آرمانها وراه امام و شهيدان درتبعيت ازولي امورمسلمين تمامي ملت را به حضوريكپارچه ومنسجم درراهپيمايي سراسري وبا شكوه يوم الله 22 بهمن فرا مي خواند، انشاء الله درپناه حضرت دوست اين انقلاب به نهضت جهاني امام عصر( عج ) متصل گردد.