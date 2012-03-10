80 دقیقه تحت فشار فولاد بودیم

به گزارش خبرنگار مهر، مهدی تارتار شامگاه جمعه در کنفرانس خبری پایان بازی فولاد خوزستان و داماش گیلان که منجر به تساوی دو تیم شد، اظهار کرد: در بازی با فولاد خوزستان، بازی را خیلی خوب شروع کردیم و در همان دقایق اولیه به گل برتری دست یافتیم زیرا هدفمان در این بازی کسب پیروزی بود.

وی افزود: بعد از گل زدن به فولاد، حفظ این نتیجه را در دستور کار قرار دادیم به همین دلیل این فرصت به فولادیها رسید که توپ و میدان را در اختیار بگیرند و آنها نیز به شدت ما را تحت فشار قرار دادند.



تارتار با اشاره به اینکه 80 دقیقه تحت فشار حملات تیم فوتبال فولاد خوزستان بودیم، تاکید کرد: حملات پردامنه فولاد باعث شد در نهایت آنها گل تساوی را به ما بزنند.



سرمربی داماش گیلان عنوان کرد: به هر حال کسب یک امتیاز از بابت تساوی در برابر فولاد خوزستان آن هم در شهر اهواز و در این شرایط سخت و بحرانی مالی برای داماش ارزشمند است. از سوی دیگر در برابر یکی از بهترینهای لیگ برتر موفق به کسب امتیاز شدیم که این موضوع باعث می شود از بازیکنانم رضایت کامل داشته باشم.



تارتار افزود: خوشبختانه بازیکنان داماش گیلان در این دیدار به خوبی به وظایف خود عمل کردند و در نهایت، تلاش آنها باعث شد یک امتیاز به اندوخته های ما در لیگ برتر افزوده شود.



از سری رقابتهای هفت بیست و هفتم لیگ برتر باشگاه های کشور تیمهای فولادخوزستان و داماش گیلان در ورزشگاه تختی اهواز به مصاف هم رفتند که این بازی با نتیجه تساوی یک بریک به پایان رسید.