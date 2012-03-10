امید به زندگی در زنان ایرانی بیشتر از مردان است

به گزارش خبرنگار مهر، سید رمضان محسن پور عصر جمعه در نخستین همایش توسعه پایدار و بهره گیری از ظرفیتهای استانی در مازندران با محوریت صنعت نفت گفت: این میزان در سال 58 بیش از 59 سال بوده است.



وی، افزایش مراکز بهداشتی و درمانی در سراسر کشور و زیر پوشش قرار دادن خدمات بهداشتی به همه افراد جامعه را در افزایش سن امید به زندگی در ایران تاثیرگذار دانست.

محسن پور افزود: هم اکنون 18هزار خانه بهداشت روستایی در کشور راه اندازی شده که در این بخش تحول خوبی صورت گرفته است.



قائم مقام وزیر بهداشت در امور مجلس با اشاربه اینکه جشن تکمیل خانه های بهداشت در روستاهایی با بیش از500 نفر جمعیت در برنامه وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکی قرار دارد، اضافه کرد: هم اکنون 100 درصد جمعیت شهری و بیش از 95 درصد جمعیت روستایی کشور به خدمات اولیه بهداشتی دسترسی دارند.



محسن پور، به کاهش میزان مرگ و میر مادران در هنگام زایمان اشاره کرد و گفت: میزان مرگ و میرمادران باردار در سال 84 به ازای هر 100هزار نفر 27 نفر بوده که رقم اکنون به کمتر از 20 نفر کاهش یافته است.



وی با اشاره به اینکه همه افراد جامعه در قالب پوشش ایمن سازی واکسیانسیون بیماریهای غیر واگیردار قرار دارند، اضافه کرد: با فراگیر تر شدن طرح نظام پزشک خانواده ، پوشش مراقبتی بیماریها در کشور بهبود خواهد یافت.



قائم مقام وزیر بهداشت در امور مجلس، در پیشنهاد خود به همایش توسعه پایدار و بهره گیری از ظرفیت های استانی در مازندران با محوریت صنعت نفت در محمودآباد تصریح کرد: در تدوین برنامه های توسعه ای مازندران، ایجاد بانک اطلاعاتی از علما و شخصیت های مازندران، حضور فصلی و یا سالانه مازندرانی های مقیم داخل و خارج از کشور که در پست های حساس کشور مسئولیت دارند، ضروری است.



محسن پور اضافه کرد: جلوگیری از تخریب اقلیم طبیعی مازندران در سند توسعه که هویت اصلی این استان بوده و تشکیل اتاق تخصصی فکر برای این استان ضروری است.