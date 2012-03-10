نمایشگاه فروش بهاره ساری 200 هزار بازید کننده داشت

عباس رمدانی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: این تعداد بازدید کننده در پی چهار روز از زمان افتتاح این نمایشگاه تاکنون بوده که با استقبال پرشور گسترده مردم مواجه شده است.



وی افزود: پیش بینی می شود تا پایان برگزاری نمایشگاه فروش بهاره ساری، در25 اسفند ماه که در حد فاصل جاده ساری به نکا برپا شده بیش از نیم میلیون بازید کننده داشته باشد.



مدیر نمایشگاه بهاره ساری ادامه داد: نمایشگاه فروش بهاره مرکز مازندران با 360 غرفه به عنوان بزرگترین نمایشگاه فصلی در شمال کشور بوده که محصولات و مایحتاج ضروری مردم را در آستانه سال نو و تعطیلات عید نوروز برپا شده است.



رمدانی اضافه کرد: در نمایشگاه فروش بهاره مرکز مازندران انواع پوشاک، کیف و کفش، لوازم بهداشتی و آرایشی و موادغذایی و پروتیئنی با 10 تا 15درصد تخفیف و کمتر از قیمت بازار عرضه شده است.



وی تصریح کرد: نمایشگاه فروش بهاره ساری امسال از نظرتعداد غرفه ها و فضای نمایشگاهی در مقایسه با نمایشگاه های گذشته در این شهرستان با 15 درصد افزایش تعداد غرفه ها برپا شده است.



رمدانی اضافه کرد: در این نمایشگاه از واحدهای تولیدی دعوت شده تا کالاهای قابل عرضه در نمایشگاه را به صورت مستقیم و بدون حضور واسطه با کیفیت بالاتری به مصرف کنندگان عرضه کنند.



وی، هدف از برپایی نمایشگاههای فصلی را تعادل در تنظیم بازار وعرضه مستقیم محصولات تولیدی بدون حضور واسطه و حمایت از تولید کنندگان و مصرف کنندگان برای تهیه مایحتاج عمومی بیان کرد.



مدیر نمایشگاه بهاره ساری اضافه کرد: در این نمایشگاه غرفه های مستقیم عرضه خشکبار ویژه عید نوروز به متقاضیانی از استانهای کرمان، سمنان، تهران و خراسان رضوی اختصاص داده شد تا به طور مستقیم کالاهای خود را عرضه کنند.