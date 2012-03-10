مسئله ای در تامین کالاهای مورد نیاز مردم نداریم/ 124 گوش به زنگ گزارش های مردمی

علیرضا زاوشی در گفتگو با خبرنگار مهر، با بیان اینکه، در استان مرکزی هیچ محدودیتی در رابطه با گوشت مرغ و قرمز، برنج و روغن نخواهیم داشت و آنها را با قیمتی مناسب هم در نمایشگاه و هم در مراکز فروش کالا به مردم عرضه می کنیم، افزود: 500 واحد صنفی برای فروش فوق العاده با تخفیف 10تا20 درصدی در سطح استان کارخود را آغاز کرده اند.



وی در خصوص تامین میوه نوروزی استان مرکزی، گفت: میوه نوروزی امسال نیز در 115 نقطه استان مرکزی و 18 نقطه در سطح شهر اراک با قیمتی مناسب به مردم در اختیار مردم قرار می گیرد.



وی با اشاره به اینکه نظارت و بازرسی از تمام کالاهای استان یکی دیگر از برنامه های کاری این سازمان است ادامه داد: مقدمات این طرح از اول اسفندماه توسط 173 نفر از بازرسین به صورت اکیپ های ثابت و سیار آغاز شده است و تا پایان سال جاری ادامه خواهد یافت.

124 گوش به زنگ گزارش های مردمی

زاوشی گفت: مردم در صورت مشاهده ی هر گونه تخلف اعم از کیفیت نامناسب و قیمت بالای کالاها از طریق تماس با سامانه گویای 124، مراجعه به گشت های سیار و ثابت و یا از طریق مکتوب شکایت خود را اعلام نمایند که در این صورت در اسرع وقت به آنها رسیدگی می شود.

وی با بیان اینکه هر کالایی باید دارای برچسب قیمت باشد ادامه داد: کلیه فروشندگان در این مورد مسئول می باشند؛ چرا که در غیر این صورت برخورد لازم صورت می گیرد.

رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان مرکزی، همچنین از آمار شکایات مردمی خبر داد و گفت: طی شش ماه گذشته سه هزار و 507 شکایت مردمی به ثبت رسیده که 69 درصد آن به صورت تلفنی، 30 درصد به صورت کتبی و یک درصد به صورت حضوری می باشد که 94 درصد قابل پیگیری و شش درصد آنها غیر قابل پیگیری است.