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۲۰ اسفند ۱۳۹۰، ۱۱:۱۸

شناسایی 12 هزار بافنده فرش/ صادرات فرش استان مرکزی از مرز یک میلیون دلار گذشت

شناسایی 12 هزار بافنده فرش/ صادرات فرش استان مرکزی از مرز یک میلیون دلار گذشت

اراک - خبرگزاری مهر: معاون بازرگانی داخلی سازمان صنعت،معدن و تجارت استان مرکزی از شناسایی 12 هزار بافنده فرش دستباف در سطح استان خبر داد.

عزیزالله صدیقی در گفتگو با خبرنگار مهر، با بیان اینکه، 12 هزار بافنده فرش دست باف در استان شناسایی شده است، گفت: استان مرکزی در دو دهه گذشته بیش از 18 هزار بافنده فرش دستباف داشته است، ولی به لحاظ گرایش استان به صنعتی شدن و عدم حمایت واقعی از بافندگان فرش باعث شد کاهش چشمگیری در تعداد بافندها صورت گیرد.

وی ادامه داد: امروزه نزدیک به 12 هزار نفر بافنده فرش دستباف توسط سازمان صنعت، معدن و تجارت استان مرکزی شناسایی و برای آنها کارت قالی بافی صادر شده است و از این تعداد نزدیک به هشت هزار نفر با همکاری سازمان فنی و حرفه ای موفق به کسب صلاحیت فنی بافندگی شده اند.

صدیقی گفت: در حدود سه هزار و500 نفر را در قالب مشاغل خانگی ساماندهی نموده ایم که متقاضیان این مشاغل خانگی از تسهیلات قرض الحسنه ای بانکهای عامل استفاده نموده اند . از این تعداد نزدیک به 1800 نفر به بانک های عامل معرفی شده اند و میزان تسهیلات اختصاص یافته به هریک از این بافنده ها به میزان 30 میلیون ریال بوده است.

معاون بازرگانی داخلی در پایان گفت: سازمان صنعت،معدن و تجارت استان مرکزی توانسته است 46 کارگاه غیرمتمرکز را در سطح استان راه اندازی نماید که هریک از این کارگاهها 30 الی 40 نفر بافنده فرش دستباف را تحت پوشش قرار داده اند.

وی در ادامه، از صادرات یک میلیون و 200 هزار دلاری فرش دستباف استان مرکزی از ابتدای سال تاکنون خبر داد و گفت: این رقم در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته حدود 300 هزار دلار افزایش یافته است.

کد مطلب 1555804

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