به گزارش خبرنگار مهر، در حالی که دیدارهای هفته دهم از دور برگشت یازدهمین دوره مسابقات لیگ برتر فوتبال از امروز جمعه نوزدهم اسفند ماه آغاز می‌شود، برای دیدار عصر شنبه صبای قم و ذوب آهن اصفهان اسامی تیم داوری این مسابقه در یکی از دیدارهای حساس هفته بیست و هفتم مسابقات یازدهمین دوره لیگ برتر فوتبال باشگاه های کشور جام خلیج فارس مشخص شد.



صبا در تعقیب سپاهان، استقلال و تراکتور سازی



بر اساس اعلام کمیته داوران فدراسیون فوتبال، دیدار تیم‌ فوتبال صبای قم تیم تعقیب کننده سپاهان اصفهان، استقلال تهران و تراکتور سازی تبریز بالانشینان جدول رده بندی لیگ برتر فوتبال کشور که قرار است عصر شنبه بیستم اسفندماه در چارچوب دیداری از هفته بیست و هفتم یازدهمین دوره مسابقات لیگ برتر فوتبال باشگاه های کشور در ورزشگاه فولاد شهر اصفهان برگزار شود را علیرضا فغانی از داوران با تجربه لیگ برتر که البته سابقه زیادی در لیگ دسته برتر کشور دارد، قضاوت می کند.



علیرضا فغانی داور جوان دیدار حساس تیم های صبای قم و ذوب آهن اصفهان را محسن فریمانی به عنوان کمک داور اول و علیرضا غنو به عنوان کمک داور دوم یاری می کنند، ضمن اینکه پیمان فرخی مهر به عنوان داور چهارم و غلامرضا بهروان به عنوان نماینده فدراسیون فوتبال تیم داوری این مسابقه حساس هفته بیست و هفتم را همراهی می کنند.



صبای قم و ذوب آهن اصفهان در حالی از ساعت 16 عصر فردا در دیداری از هفته دهم از دور برگشت مسابقات لیگ برتر فوتبال باشگاه های کشور در ورزشگاه فولاد شهر اصفهان به مصاف یکدیگر می روند که در حال حاضر صبای قم با کسب 42 امتیاز در تعقیب بالانشینان جدول یعنی سپاهان، استقلال و تراکتورسازی تبریز در مکان چهارم جدول و تیم فوتبال ذوب آهن اصفهان با کسب 36 امتیاز در رده هفتم جدول رده بندی لیگ برتر جای دارند.



ناکامی‌های صبای قم در دو هفته اخیر لیگ برتر



تیم فوتبال صبای قم در دو هفته اخیر یازدهمین دوره مسابقات لیگ برتر فوتبال باشگاه‌های کشور در قم و همچنین در خارج از خانه نتیجه ای بهتر از تساوی و البته یک باخت خارج از خانه کسب نکرده است ولی همچنان یکی از تیم های بالانشین جدول رده بندی لیگ برتر محسوب می شود.



شاگردان عبدالله ویسی بعد از باخت سه بر صفر در هفته بیست و پنجم در ورزشگاه تختی شهر اهواز مقابل تیم فوتبال فولاد خوزستان، موفق به کسب پیروزی در برابر پرسپولیس تهران نیز نشد و در هفته بیست و ششم این رقابت ها در ورزشگاه یادگار امام قم مقابل این تیم به تساوی دو بر دو رضایت داد.

