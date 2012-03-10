به گزارش خبرنگار مهر، تیم فوتبال صبای قم آخرین تمرین خود پیش از مصاف عصر شنبه مقابل ذوب آهن اصفهان در هفته بیست و هفتم رقابت‌های لیگ برتر فوتبال باشگاه‌های کشور را در حالی امروز برگزار کرد که این تمرین با غیبت دو بازیکن محروم تیم فوتبال صبای قم همراه خواهد بود.



با توجه به اینکه بازی دو تیم صبای قم و ذوب آهن اصفهان از هفته دهم از نیم فصل دوم مسابقات یازدهمین دوره لیگ برتر فوتبال باشگاه‌های کشور از ساعت 6 عصر شنبه بیستم اسفند ماه در اصفهان برگزار می‌شود، شاگردان عبدالله ویسی نیز آخرین تمرین خود را پیش از سفر به این شهر برگزار کرد.



عنایتی یکی از آماده ترین بازیکنان صبا



در این تمرین غلامرضا عنایتی مهاجم گلزن و سرشناس تیم فوتبال صبای قم که با گل های ارزشمند خود هم به عنوان یکی از گلزنان برتر لیگ یازدهم معرفی شده است و هم امتیازات زیادی را برای صبا جمع آوری کرده، یکی از آماده ترین بازیکنان تیم عبدالله ویسی بود.



عنایتی در حالی که با زدن 14 گل در حال حاضر در کنار کریم انصاری فرد از تیم فوتبال سایپا البرز در مکان دوم جدول رده بندی گلزنان برتر لیگ یازدهم قرار دارد، در هفته های اخیر مهمترین گل ها را برای تیم فوبتال صبای قم به ثمر رسانده است.



بازگشت نوری به ترکیب اصلی شاگردان ویسی



اما میلاد نوری نیز یکی از آماده های صبا در تمرینات اخیر است که بعد از محرومیت در هفته بیست و ششم که به دلیل سه اخطاره بودن نتوانست مقابل پرسپولیس تهران بازی کند، این هفته در کنار سایر بازیکنان صبای قم بدون هیچ گونه مشکلی تمرین کرد تا خیال کادر فنی صبا از بابت حضور وی در این دیدار راحت شود.



این در حالی است که مرور آخرین تاکتیک‌های دیدار با تیم فوتبال ذوب آهن اصفهان و از جمله مهم‌ترین دستوارت و برنامه‌های کادر فنی صبای قم بود که عبدالله ویسی برای بازیکنان تیم فوتبال صبای قم در آخرین تمرین این تیم پیش از بازی با این تیم اصفهانی در نظر گرفت.



محرومیت حیدری و صادقی از دیدار با ذوب آهن اصفهان



اما پایان این تمرین برای کادر فنی تیم فوتبال صبای قم دو غایب سرشناس دیگر نیز داشت زیرا اکبر صادقی هافبک طراح صبا که در دیدار هفته بیست و ششم در ورزشگاه یادگار امام قم از داور بازی با پرسپولیس کارت قرمز گرفت، محروم است و مجید حیدری نیز تنها بازیکن سه اخطاره صبا خواهد بود که نمی تواند در کنار صادقی تیم صبا را در این دیدار با ذوب آهن اصفهان همراهی کند.



دیدار تیم‌های فوتبال صبای قم و ذوب آهن اصفهان از هفته دهم از دور برگشت مسابقات یازدهمین دوره لیگ برتر فوتبال باشگاه‌های کشور از ساعت 6 شنبه بیستم اسفند ماه در فولاد شهر اصفهان به میزبانی تیم ذوب آهن اصفهان برگزار می‌شود.

