برترین جودوکاران سلفچگان قم معرفی شدند

به گزارش خبرنگار مهر، این دوره از رقابت‌های جودو قهرمانی شهر سلفچگان با شرکت جودوکاران تیم‌های مختلف باشگاهی از جمله تیم شهدای جنداب قم و باشگاه های شهدای هسته ای و بسیج امام رضا (ع) به عنوان تیم های مدعی قهرمانی برگزار شد و نفرات برتر خود را شناخت.



جودوکاران شرکت کننده در این دوره از رقابت‌ها برای کسب مقام‌های برتر اوزان مختلف در 11 وزن با یکدیگر به رقابت پرداختند که در نهایت این جودوکاران تیم شهدای جنداب قم بودند که بیشترین عناوین را از آن خود کرده و قهرمان شدند.



این دوره از رقابت‌ها با شرکت مدعیان در اوزان 27،30، 34، 38، 42، 46، 50، 55، 60، 66 و 73 کیلوگرم برگزار شد و در حالی نفرات برتر خود را شناخت که رقابت مدعیان از سطح بسیار بالایی برخوردار بود و مسابقات جذابی نیز توسط مدعیان ارائه شد.



افراد برتر اوزان مختلف:

وزن 27 کیلوگرم: امیرحسین حسینی پور، محمدامین کریمی و یاسر رضا قلی گل

وزن 30 کیلوگرم: محمد نعمتی، سجاد نورمحمدپور و ابوالفضل حسنی

وزن 34 کیلوگرم: محمدقاسم رضاقلی‌گل، احمدرضا رضایی و میلاد علاءالدینی

وزن 38 کیلوگرم: محمدجواد آهنین، امیرحسین هاشمیان و سهیل اجاقی

وزن 42 کیلوگرم: محمدرضا اسماعیل گل، علی منفرد شد و مهدی حیدری

وزن 46 کیلوگرم: مسعود نبی گل، امیرحسین تنیده و محمد حیدری

وزن 50 کیلوگرم: محمدجواد اسماعیل گل، حمید باقری و علی راسخ پور

وزن 55 کیلوگرم: مهدی اسماعیل گل، محمدجواد عسگری و علی پیوندی

وزن 60 کیلوگرم: محمد ذلفی پور، سجاد اسماعیل گل و محمد لولایی اول

وزن 66 کیلوگرم: مجید خدایی، امیرحسین طارا و سیدعلی حسینی

وزن 73 کیلوگرم: محمدمهدی باقری، سعید علی گل و مرتضی کاشانی



در رده بندی نهایی بخش تیمی این دوره از پیکارهای جودو قهرمانی شهر سلفچگان که در آن هفت تیم مدعی حضور داشتند، تیم میزبان یعنی شهدای جنداب با مربیگری علی اصغر باقری و سرپرستی غلام عباس اسماعیل گل با کسب هفت نشان طلا و پنج نشان نقره به مقام قهرمانی نخستین دوره جودو نونهالان و نوجوانان سلفچگان دست یافت.



همچنین تیم جودو شهدای هسته ای با کسب دو نشان طلا، سه نقره و سه برنز در جایگاه دوم ایستاد و موفق به کسب مقام نایب قهرمانی شد، ضمن اینکه مقام سوم رده بندی بخش تیمی این دوره از پیکارها با کسب دو نشان طلا، دو نقره و یک برنز به تیم باشگاه بسیج امام رضا (ع) قم رسید.

