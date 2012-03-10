پیشرفت 61 درصدی پروژه مونوریل/ تشکیل کارگروه پیگیری و نظارت بر طرح های عمرانی

به گزارش خبرگزاری مهر، استاندار قم از پیشرفت 61 درصدی پروژه مونوریل قم خبر داد و گفت: فاز اول این طرح اواخر سال آینده به بهره برداری می رسد.



حجت الاسلام محمد حسین موسی پور در جلسه شورای سازمان قطار شهری قم طی سخنانی اظهار داشت: عملیات اجرایی این پروژه مهم و اساسی بر اساس برنامه در حال اجرا و پیگیری است.



وی با تاکید بر لزوم سرعت دادن به روند اجرای طرح، از اتمام عملیات دپو و سقف اول ایستگاه ها خبر داد و افزود: به غیر از ایستگاه حرم سقف اول مابقی ایستگاه ها به اتمام رسیده و یا در شرف تکمیل است.



استاندار قم با بیان این که ساخت سر ستون ها نیز در حال اجرا است، گفت: با راه اندازی خطوط تولید تیرهای پیش ساخته و افزایش جبهه های کاری، در ماه های آینده عملیات اجرایی این بخش ها با سرعت بیشتری دنبال خواهد شد.



رصد دقیق پیشرفت پروژه منوریل ضروری است



وی لزوم رصد دقیق پیشرفت پروژه را ضروری خواند و افزود: برنامه زمانبندی دقیق پروژه به همراه پیش بینی نیازها و موانع احتمالی باید از سوی پیمانکار تدوین و به شورای سازمان ارائه شود.



بهره برداری از فاز اول پروژه منوریل در پایان سال 91



موسی پور همچنین با اشاره به این که فاز اول طرح باید برای سال آینده تکمیل و به بهره برداری برسد، گفت: همزمان با اجرای این مرحله، باید زمینه آغاز عملیات اجرایی فاز دوم طرح نیز فراهم شود.



بر پایه این گزارش، در این جلسه مجری و پیمانکار پروژه گزارشی از آخرین وضعیت طرح ارائه کرد.



کارگروه پیگیری و نظارت بر طرح های عمرانی مهم قم تشکیل شد



استاندار قم از تشکیل کارگروه ویژه پیگیری و نظارت بر روند اجرای طرح های عمرانی مهم استان خبر داد.



حجت الاسلام موسی پور در جلسه شورای سازمان توسعه و عمران قم که به بررسی روند پیشرفت پروژه بلوار پیامبر اعظم اختصاص داشت طی سخنانی اظهار داشت: این پروژه یکی از طرح های مهم و محوری شهر مقدس قم محسوب شده و با توجه به ویژگی ها و موقعیت مکانی،عملیات اجرایی آن باید با سرعت و جدیت بیشتری پیگیری شود.



بررسی مشکلات طرح های مهم قم در کارگروه پیگیری و نظارت بر طرح های عمرانی



وی با تاکید بر لزوم تعامل و همکاری دستگاه های مسئول در این پروژه مهم، از تشکیل کارگروه ویژه پیگیری و نظارت بر روند اجرای طرح های عمرانی مهم استان خبر داد و افزود: آخرین وضعیت و روند پیشرفت و نیز مسائل و مشکلات طرح های مهم استان در این کارگروه مطرح و اتخاذ تصمیم می شود.



استاندار قم با اشاره به این که این کارگروه به ریاست معاونت عمرانی استانداری به صورت هفتگی تشکیل جلسه می دهد، گفت: نظارت بر طرح های عمرانی استان باید به صورت دائمی و مستمر انجام گیرد.



تاکید بر جذب سرمایه گذار برای مشارکت در بدنه طرح بلوار پیامبر اعظم(ص)



وی با بیان این که باید تلاش شود تا این پروژه هرچه زودتر به مرحله بهره برداری نهایی برسد، افزود: همزمان با اجرای مسیر اصلی، باید به سایر بخش های ضروری پروژه از جمله جذب سرمایه گذار برای مشارکت و سرمایه گذاری در بدنه طرح نیز توجه لازم شود.



وی با تاکید بر لزوم تسریع در اجرای طرح های عمرانی استان گفت: تاخیر و تعلل در اجرای طرح ها و پروژه های عمرانی در کنار تبعات و مشکلات متعدد، اعتماد زدا بوده و به اعتماد عمومی جامعه آسیب می رساند.



بهره برداری همزمان از 28 طرح منابع طبیعی و آبخیزداری در قم



در هفته منابع طبیعی و در مراسمی با حضور استاندار قم و جمعی از مسئولان استان، 28 طرح منابع طبیعی و آبخیزداری به صورت همزمان در قم به بهره برداری رسید.



استاندار قم در مراسم افتتاح این طرح ها که در سالن اجتماعات آموزش و پرورش شهر جعفریه برگزار شد، کارنامه و عملکرد یک ساله استان در بخش منابع طبیعی و آبخیزداری را مطلوب و رضایت بخش ارزیابی و از تلاش و زحمات تلاشگران این عرصه قدردانی کرد.



حجت الاسلام محمد حسین موسی پور با اشاره به اهمیت منابع طبیعی، آب و خاک را از جمله موضوعات مهم و حیاتی برشمرد و گفت: موضوعات این عرصه با حیات و زندگی بشر و دیگر موجودات زنده سر و کار دارد.



وی با تاکید بر لزوم توجه به حفظ و حراست از این منابع حیاتی تصریح کرد: متاسفانه پیشرفت های بشر در عرصه های مختلف، تخریب محیط زیست و به مخاطره افتادن سلامت زندگی انسان را به همراه داشته است.



توجه به مسائل زیست محیطی باید متناسب با پیشرفت های عمرانی و صنعتی باشد



استاندار قم با بیان این که توجه به مسائل زیست محیطی باید متناسب با پیشرفت های عمرانی و صنعتی باشد، به شتاب آهنگ شهر نشینی و ساخت و ساز در استان و تاثیر مخرب آن بر محیط زندگی اشاره و یادآور شد: باید تلاش شود تا آثار، تبعات و پیامدهای حاصل از اجرای پروژه های مختلف عمرانی و صنعتی بر محیط زیست استان به حداقل برسد.



گسترش فضای سبز قم ضروری و نیازمند مشارکت است



موسی پور حفاظت و توسعه منابع طبیعی و ایجاد و گسترش فضاهای سبز در استان قم را امری ضروری و نیازمند عزم و مشارکت همگانی دانست و افزود: برای نهادینه کردن فرهنگ حفظ محیط زیست و منابع طبیعی باید از از توان تبلیغی دستگاه های فرهنگی و رسانه های ارتباط جمعی به ویژه صدا و سیما استفاده بهینه و مناسب شود.



بر پایه این گزارش، اجرای عملیات کنترل سیل و رسوب بخش جعفر آباد و وشنوه، آبخیزداری و کنترل سیلاب حوزه های داخلی تعدادی از روستاها، احداث بوستان روستایی طغرود، نهال کاری 320 هکتاری کوشک نصرت و اجرای درختکاری 70 هکتاری محدوده اتوبان قم تهران از جمله طرح های مهمی بود که با اعتباری بالغ بر 1 میلیارد و 450 میلیون تومان و به صورت همزمان افتتاح و مورد بهره برداری قرار گرفت.

