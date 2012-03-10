امیدوارم به گلزنیم در تیم سایپا البرز ادامه دهم

کریم انصاریفرد مهاجم تیم فوتبال سایپای البرزدر گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص پیروزی تیم خود مقابل فجر سپاسی شیراز اظهار داشت: این دیدار برای ما از حساسیت بالایی برخوردار بود و ما کاملا از حریف شناخت داشتیم و می دانستیم این تیم در خط دفاع با مشکل مواجه است از همین رو در این دیدار ما بر بازی حاکم بودیم و موفق شدیم پنج گل به ثمر برسانیم.

وی ادامه داد: این پیروزی برای ما بسیار با ارزش خواهد بود پس از تعطیلات لیگ و تغییر در کادر فنی تیم نیاز به یک برد داشت و فکر می کنم بتوانم این روند رو به رشد را ادامه دهیم.

انصاریفرد در باره تیم فجر سپاسی یاد اور شد: این تیم موفق شده بود در مقابل تیم های پرسپولیس و فولاد به برتری برسد و ما می دانستیم فجر سپاسی در دیدار های خارج از خانه نتایج خوبی می گیرد به نظر من فجر به روز خوب سایپای البرز برخورد کرد و این تیم نشان داده که همیشه خطرناک است.

مهاجم سایپا در پایان در خصوص به ثمر رساندن سه گل خود در این دیدار گفت: پس از بازگشت از اردوی تیم ملی در شرایط بسیار خوبی قرار گرفته ام گل های من روی پاس های خوب میلاد غریبی به ثمر رسید که من فقط تلاش بازیکنان را کامل کردم و امیدوارم به روند خوب گلزنیم در سایپا ادامه دهم.

تیم سایپای البرزعصر دیروز با هدایت مجتبی تقوی موفق شد در ورزشگاه انقلاب کرج شکست 5 بر صفر را به تیم فجرسپاسی شیراز تحمیل کند.