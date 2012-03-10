غروب سیمین در کوه سرگردان

به گزارش خبرنگار مهر، سیمین دانشور که پیوندی ناگسستنی با نام « جلال آل احمد » دارد و زن و مرد و پیر و جوان او را با شاهکار کم نظیرش "سووشون" می شناسند در هشتم اردیبهشت سال 1300 (ه.ش) در شیراز به دنیا آمد.

در 20 سالگی برای ادامه تحصیل در رشته ادبیات راهی تهران شد و در مدت تحصیل خود برای رادیو متن می نوشت. یکی از مهمترین مشوقان او در مقاله و داستان نویسی، خانم فاطمه سیاح، استاد دانشگاه تهران؛ بود که بالاخره هدایتهای بی ریغ او در کنار آشنایی سیمین با صادق هدایت، منجر به خلق نخستین مجموعه داستانی نوشته شده توسط یک بانوی ایرانی، تحت عنوان « آتش خاموش » در سال 1327 شد.

این سال، سال خوش سیمین بود. چون چند ماه بعد در اتوبوس تهران – شیراز با مردی لاغر اندام با اندیشه های بزرگ و منحصر به فرد آشنا شد و به او دل بست. فقط دو سال طول کشید که کانون داستان نویسی ایران زیر یک سقف تشکیل شد و سیمین به خواستگاری جلال آل احمد جواب مثبت داد.



در این دو سال دانشور دکترای ادبیات خود را هم گرفته بود و در سال 1331 برای تحصیل در رشته زیبایی شناسی دانشگاه استنفورد راهی کالیفرنیا شد. وقتی برگشت در دانشگاه تهران به تدریس تاریخ هنر پرداخت و روزهای به یادماندنی را در ذهن دانشجویان زیبایی شناسی این دانشگاه به یادگار گذاشت.



در 1348 وفادارترین همراه او، جلال آل احمد او را برای همیشه تنها گذاشت و به تنهایی از دنیا رفت. سیمین که چند ماه قبل از آشنایی با جلال نخستین مجموعه داستانش را منتشر کرده بود فقط چند ماه قبل از وداع با او نیز مهمترین شاهکار ادبی خود را به زیر چاپ برد.



« سووشون » با استقبال عجیبی مواجه شد و در اندک زمان، یکی از پرطرفدارترین رمانهای تاریخ ادبیات ایران شد. سیمین بعد از جلال و بی جلال، کار خاصی صورت نداد تا اینکه در 1360 «غروب جلال» را نوشت و گویی تمام عقده ها و تنهائی هایش را روی تن کاغذ تلانبار کرد و قلمش دوباره نوشتن آغازید.



اما چه نوشتنی که جز سرگردانی و حیرت چیزی از این قلم نمی تراوید. در سال 1372 رمان « جزیره سرگردانی » به زیر چاپ رفت و در سال 1380 « ساربان سرگردان » از سیمین منتشر شد. در 1386 نیز قرار بود « کوه سرگردان » را منتشر کند، ولی در جریان بیماریهای مکرر او معلوم نشد که چه بلایی بر سر این رمان آمد و هرگز منتشر نشد.



سیمین دانشور در بعداز ظهر غمگینِ پنجشنبه گذشته 18 اسفند 1390 بعد از یک دوره طولانی مدت بیماری و در سن 90 سالگی جهان را به درود گفت و یادی گرانبها از خود در ادبیات معاصر ایران به یادگار گذاشت.

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کوروش پرویز