هادی ساعی با بیان مطلب فوق به خبرنگار مهر افزود: تکواندوکارانی که در اردوی المپیک حضور دارند تمرینات خوبی را زیر نظر کادر فنی پشت سر می گذارند و به زودی برای حضور در یک تورنمنت تدارکاتی راهی هلند خواهند شد.

وی در مورد برنامه کادر فنی برای انتخاب دو نفر اصلی برای اعزام به لندن گفت: پارامترهای خاصی را مد نظر داریم که این دو نفر باید حائز تمام شرایط باشند و در صورتی که در یک وزن دو نفر نزدیک به هم باشند احتمال برگزاری دیدار انتخابی وجود دارد.

مدیر فنی تیم ملی در خصوص جایگاه تکواندوکاران در رنکینگ جهانی و تاثیر آن بر این انتخاب گفت: رنکینگ هم یکی از فاکتورهای مد نظر است ولی عامل اصلی نیست. در این بین معتمد در وزن خود رنکینگ دارد، ولی یوسف در وزنی که به المپیک می رود رنکینگ ندارد. پس نمی توان تنها این مسئله را مد نظر قرار دارد.

ساعی در پاسخ به این سئوال که هدف از حضور علیرضا نصر در وزن چهارم برگزاری دیدار انتخابی بین او معتمد است، پاسخ داد:نصر یک بار در این وزن مبارزه کرد که به دلیل کاهش وزن در مدت زمان کوتاه خوب نتیجه نگرفت ، قرار است در مسابقات آسیایی نیز یک بار دیگر مبارزه کند و چون این بار وزن خود را به تدریج کم کرده بهتر می تواند مبارزه کند. البته همانطور که گفتم اگر دو تکواندوکار در یک وزن شرایط نزدیکی داشته باشند مسابقات انتخابی برگزار خواهد شد و این موضوع در هر دو وزن صادق است.

دارنده سه مدال طلا و برنز المپیک ادامه داد: هدف ما کسب بهترین نتیجه در بازیهای المپیک 2012 است و برای رسیدن به این هدف فقط بهترین ها هستند که به لندن اعزام خواهند شد.

وی در مورد برنامه های انجام شده برای حضور در کمیته ورزشکاران IOC گفت: کار اصلی من از همان آغاز بازیها در لندن شروع می شود ، تا کنون کارهایی انجام شده در آلمان هم با دوستان خود در کشورهای مختلف صحبت هایی انجام دادم. ولی بیشتر حواس من به تیم ملی است و موفقیت در این بخش بیشتر برایم اهمیت دارد تا انتخاب شدن در کمیته ورزشکاران.

ساعی در جواب سئوال دیگری پیرامون نتایج تیم نوجوانان در آلمان گفت: اصلا" کسب نتیجه در این تورنمنت برای ما هدف نبود، بیشتر به فکر کسب تجربه توسط نوجوانان بودیم و در این رقابتها که از جمله تورنمنت های کلاس Aجهانی و در بالاترین سطح فنی انجام شد به این خواسته خود رسیدیم.

مدیر فنی تیم های ملی افزود: در بخش پسران تیم ما محک خوبی خورد و نتایج خوبی هم گرفت که کادر فنی باید در این مدت باقی مانده در رفع نقاط ضعف و بالابردن توانایی ها تلاش کنند. اما در بخش دختران نفرات حاضر باید بیشتر کار کنند.

وی که مسئولیت مدیر فنی تیم گاز فجر جم را نیز برعهده دارد در مورد کسب عنوان چهارمی تیم خود هم گفت: در یکی دو مسابقه اعضای تیم برخی اعضای تیم عملکرد خوبی نداشتند و همین موضوع به تیم لطمه زد و باعث شد تا نتیجه نگیریم.

ساعی در پایان در مورد رقابتهای این فصل لیگ هم گفت: این فصل بازیکنان نخبه در تیم های مختلف تقسیم شده و سطح فنی رقابتها بالاتر از سالهای قبل بود. ضمن اینکه جوانان با آتیه نیز در ترکیب تیم ها فرصت بیشتری برای حضور در مبارزات لیگ پیدا کرده و مبارزات خوبی هم به نمایش گذاشتند.