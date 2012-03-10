مادر شهید مشگین شهری برای ساخت مدرسه زمین اهدا کرد

به گزارش خبرنگار مهر، سید حمید عباداللهی شامگاه جمعه در دیدار از این مادر شهید عنوان کرد: عاطفه یثربی مادر شهید محمود محمد حسینی، هدف از این اقدام خود را جلب رضایت خداوند، زنده نگه داشتن یاد و خاطره فرزند شهیدش و کمک به توسعه علم آموزی در منطقه می داند.

به گفته وی زمین اهدایی این مادر شهید در کوی ولایت مشگین شهر واقع شده و ارزش تقریبی آن بیش از پنج میلیارد ریال است.

عباداللهی اضافه کرد: از سال 87 که مجمع خیران مدرسه ساز در شهرستان مشگین شهر تاسیس شده، تعداد هفت مدرسه در قالب 44 کلاس درس توسط خیران احداث شده و دو آموزشگاه نیز در حال احداث است.



