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۲۰ اسفند ۱۳۹۰، ۹:۰۴

عباداللهی:

مادر شهید مشگین شهری برای ساخت مدرسه زمین اهدا کرد

مادر شهید مشگین شهری برای ساخت مدرسه زمین اهدا کرد

اردبیل - خبرگزاری مهر: رئیس مجمع خیران مدرسه ساز مشگین شهر گفت: مادر یک شهید در شهرستان مشگین شهر دو هزار مترمربع زمین برای احداث مدرسه اهدا کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، سید حمید عباداللهی شامگاه جمعه در دیدار از این مادر شهید عنوان کرد: عاطفه یثربی مادر شهید محمود محمد حسینی، هدف از این اقدام خود را جلب رضایت خداوند، زنده نگه داشتن یاد و خاطره فرزند شهیدش و کمک به توسعه علم آموزی در منطقه می داند.

به گفته وی زمین اهدایی این مادر شهید در کوی ولایت مشگین شهر واقع شده و ارزش تقریبی آن بیش از پنج میلیارد ریال است.

عباداللهی اضافه کرد: از سال 87 که مجمع خیران مدرسه ساز در شهرستان مشگین شهر تاسیس شده، تعداد هفت مدرسه در قالب 44 کلاس درس توسط خیران احداث شده و دو آموزشگاه نیز در حال احداث است.

 

کد مطلب 1555820

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