جام قهرمانی فوتسال به اصفهان بازگشت/ شب تلخ ورزش اصفهان

به گزارش خبرنگار مهر، دیدار حساس تیم‌های پرسپولیس تهران و گیتی‌پسند اصفهان از ساعت 19:30 شامگاه جمعه در ورزشگاه مخابرات اصفهان آغاز شد و در دو نیمه کاملا متفاوت، دیدار به سود گیتی‌پسند و با قهرمانی این تیم اصفهانی به پایان رسید.

گیتی‌پسند در حالی این دیدار را آغاز می‌کرد که پیش از آن همه می‌دانستند تیم اصفهانی کار سختی مقابل پرسپولیس دارد زیرا جبران اختلاف گل با تیم منصوری قرچک کار دشواری بود. گیتی‌پسند در حالی به مصاف پرسپولیس رفت که در روزهای گذشته شایعه شده بود که تیم همشهری‌اش فولاد ماهان مقابل منصوری تن به باخت می‌دهد و از این حیث بازیکنان این تیم کار سختی را در پیش داشتند.

نیمه اول؛ قهرمانی از دست رفت

اگرچه شاگردان علی افضل در نیمه نخست بازی گل اول را به ثمر رساندند اما در فاصله کوتاهی پیروزی گل اول را وارد دروازه مصطفی نظری کرد و پس از آن با وجود اینکه گل دوم را هم به ثمر رساند، با نتیجه تساوی دو بر دو راهی رختکن شد.

در بین دو نیمه از ورزشگاه پیروزی اخبار ناامید کننده‌ای مبنی بر باخت فولاد ماهان و بازی نکردن برخی بازیکنان ستاره این تیم در این مسابقه به گوش می‌رسید و همین مسئله باعث شد که تماشاگران تیم گیتی‌پسند شعارهای تندی علیه محمدرضا ساکت، مدیرعامل باشگاه فولاد ماهان سر دهند.

نیمه دوم؛ جام قهرمانی در میدان احمد‌آباد بازگشت

شاگردان علی افضل در نیمه دوم در حالیکه چیزی برای از دست داشتن نداشتند، به میدان رفته و برای کسب نتیجه وارد زمین شدند. آنها که از نتیجه دیدار تیم‌های فولاد ماهان و منصوری قرچک مطلع شده بودند، انگیزه بسیاری برای افزایش تعداد گل‌های خود به دست آوردند و در شرایطی که حساسیت این دیدار به اوج خود می‌رسید، 9 گل دیگر وارد دروازه تیم پرسپولیس تهران کردند.

آنها در نیمه دوم عملکرد فوق‌العاده‌ای از خود به نمایش گذاشتند و در روزی که پرسپولیس تهران یکی از بهترین بازی‌های خود را به نمایش گذاشت، 11 گل وارد دروازه تیم پرسپولیس تهران کردند و در حالیکه جام از خیابان بی‌سیم اصفهان مشغول رفتن به ورشگاه پیروزی در خیابان جی بود، جام بازگشت.

وقتی تماشاگران در پوست خود نمی‌گنجند

با وجود اینکه پیش‌بینی می‌شد تماشاگران گیتی‌پسند استقبال قابل توجهی از این مسابقه به عمل آوردند، در دیدار امروز استقبال چندان مناسبی از سوی این تماشاگران از بازی به عمل نیامده بود و سکوهای خالی ورزشگاه مخابرات اصفهان بیش از هر چیز جلب توجه می‌کرد اما با مسجل شدن قهرمانی گیتی‌پسند تماشاگران ماهان از ورزشگاه پیروزی به سمت سالن مخابرات اصفهان حرکت کردند و در جشن قهرمانی با گیتی‌پسندی‌ها سهیم شدند.

قهر تماشاگران فولاد ماهان

این شرایط در حالی به وجود آمد که در سوی دیگر، تماشاگران فولاد ماهان یکی از بدترین شب‌های خود را پشت سر گذاشتند. آنها که باور نمی‌کردند فولاد ماهان مقابل منصوری تن به شکست دهد، از دقایق ابتدایی بازی و زمانیکه منصوری 2 گل از ماهان پیش افتاد، شروع به اعتراض به سرمربی تیم ماهان کردند و با شکستن صندلی‌های ورزشگاه پیروزی، اعتراض خود را به باخت احتمالی ماهان نشان دادند.

ماهان در حالی در این مسابقه به میدان رفت که محمد طاهری، اصغر حسن زاده و مهرداد جابری، سه بازیکن تاثیرگذار این تیم در ترکیب تیم حضور نداشتند و غیبت این بازیکنان در بازی بیش از گذشته به شایعات مختلفی که در روزهای گذشته شنیده می‌شد، دامن زد.

نحوه بازی برخی بازیکنان تیم ماهان و پنالتی این تیم که توسط یکی از بازیکنان ذخیره این تیم به بیرون از دروازه زده شد، همه ورق را بازگرداند و اعتراضات تند هواداران ماهان را به همراه داشت تا در شبی که ورزش اصفهان از قهرمانی گیتی‌پسند به خود بالید، شعارهای تند هواداران ماهان علیه محمدرضا ساکت و حسین افضلی، به نوعی آغازگر جنگی بزرگ بین مردم اصفهان و این افراد باشد.

شبی که برای اصفهان تلخ بود

اگرچه قهرمانی گیتی‌پسند برای ساعاتی دل مردم اصفهان را شاد کرد اما شکست فولاد ماهان مقابل منصوری قرچک در شبی که بسیاری از بازیکنان این تیم در زمین مسابقه حضور نداشتند، می‌تواند روز بدی را برای فوتسال اصفهان رقم بزند.

فولاد ماهان که با قهرمانی در لیگ برتر و جام باشگاه‌های آسیا به عنوان پرافتخارترین تیم ایرانی در عرصه رقابت‌ها درخشید، در شبی که هیچکس نمی‌داند چرا اینگونه بازی کرد، در صدد بود که جام قهرمانی را از اصفهان به قرچک بفرستد، جامی که با توجه به هزینه‌های سنگین باشگاه‌های اصفهانی در فوتسال، به واقع حق اصفهانی‌ها بود.

پول همه چیز نیست

هنوز هیچکس شایعات مختلفی که طی روزهای گذشته در محافل ورزشی به گوش می‌رسید را تایید نکرده اما به هر حال مسائل و اتفاقات فوتسال اصفهان در ماه‌های گذشته بر این نکته تاکید کرده که اگرچه داشتن پول در ورزش حرفه‌ای به عنوان یکی از ارکان موفقیت مطرح می‌شود اما همیشه نباید به هزینه کردن اکتفا کرد و گاهی باید برای شادی دل مردم دست به اقداماتی خارق‌العاده زد.

حتی گاهی لازم است اختلافات را کنار گذاشت و برای شادی مردم دست به کار شد زیرا هرچند قهرمانی یک تیم خصوصی که کمترین تعداد از بازیکنان بومی را در جمع خود دارد، برای مردم اصفهان آنگونه خوشایند نیست اما قهرمان نشدن تیمی که با هزینه‌های سنگین صنایع اصفهان بسته شده، برای اصفهانی‌ها خیلی دردآور است.