به گزارش خبرنگار مهر، این تماشاگران در بین دو نیمه بازی و در حالیکه از نتیجه بازی تیمهای ماهان و منصوری قرچک مطلع شدند، به شدت علیه محمدرضا ساکت موضع‌گیری کرده و از نتیجه بازی تیم‌های ماهان و منصوری قرچک ابراز نارضایتی کردند.

این تماشاگران در شعارهای خود خواستار جدایی ساکت از ورزش شدند.

همچنین پس از قهرمانی گیتی‌پسند و پایان بازی تیم‌های منصوری و فولاد ماهان صدها تماشاگر از ورزشگاه پیروزی اصفهان به ورزشگاه پیروزی آمدند و به جمع تماشاگران گیتی‌پسند پیوستند.

این تماشاگران هنگام حضور عباس ترابیان در ورزشگاه به شدت علیه او شعار دادند و با این شعارها اعتراض خود را به اظهارات اخیر ترابیان اعلام کردند.

تماشاگران تیم فوتسال گیتی پسند اصفهان پس از قهرمانی این تیم با شعارهایی علیه عباس ترابیان او را بدرقه کردند . البته مسئولان گیتی پسند از تماشاگران خواستند تا به شعارهای خود ادامه ندهند و همین مسئله باعث شد که پس از چندین بار شعار دادن، تماشاگران دست از شعارهای خود بر دارند.

این تماشاگران همچنین هنگام خروج ترابیان در محل درب ورودی سالن مخابرات گرد ترابیان حلقه زدند و اعتراضات بسیاری به رئیس کمیته فوتسال فدراسیون فوتبال کردند.

آنها معتقد بودند که فدراسیون فوتبال و کمیته فوتسال مایل به قهرمانی تیم خاصی است اما ترابیان این مسئله را تکذیب کرد.

عبدالله ویسی، سرمربی تیم فوتبال صبای قم که برای بازی فردای تیمش مقابل ذوب‌آهن اصفهان به اصفهان آمده بود، در ورزشگاه مخابرات حضور داشت و بازی را از نزدیک تماشا می‌کرد.

این دیدار با نتیجه 11 بر دو به سود گیتی پسند به پایان رسید و باعث قهرمانی گیتی پسند شد.