به گزارش خبرنگار مهر، علی افضل شامگاه جمعه پس از قهرمانی تیمش در مسابقات لیگ برتر فوتسال باشگاه‌های کشور بااشاره به شرایط بازی تیمهای پرسپولیس و گیتی‌پسند اظهار داشت : باید بگویم بازی سنگینی داشتیم زیرا تیم پرسپولیس بازی خوبی از خود به نمایش گذاشت اما بازیکنان ما به دلیل نداشتن تمرکز در نیمه نخست نتوانستند بازی خود را انجام دهند.

وی با بیان اینکه شرایط دیدار فولاد ماهان کار بازیکنان ما را سخت تر کرده بود، بیان داشت: با توجه به اینکه ماهانی‌ها با اعصاب بازیکنان ما بازی کرده بودند، نیمه اول نتوانستیم خوب باشیم زیرا پیش از دیدار گفته بودند چند بازیکن ماهان برابر منصوری به میدان نمی روند و این مساله در شرایط روحی و روانی تیم تاثیر گذاشته بود .

سرمربی تیم فوتسال گیتی‌پسند در مورد شرایط بازی جمعه شب تصریح کرد: با گذشت زمان تمرکز بازیکنان بازگشت و توانستیم با بالا بردن اختلاف و افزایش تعداد گلها به آنچه که می خواستیم برسیم. باید بگویم بازی سخت و حساسی بود که گیتی‌پسند برنده آن بود.

وی در مورد دیدار تیم‌های فولاد ماهان و منصوری قرچک اضافه کرد: واقعا نمی‌دانم چرا این دیدار با شکست ماهان همراه بود البته خوشحالم که برای قهرمانی هیچکس به ما کمک نکرد اما به هر حال منصوری تیمی نبود که هفت گل به ماهان بزند. البته کاری به ماهان ندارم و امیدوارم بازی خوبی کرده باشد.