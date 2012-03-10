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۲۰ اسفند ۱۳۹۰، ۸:۵۶

ابراهیم‌زاده:

بسیاری از افراد قصد به هم زدن آرامش ذوب‌آهن را دارند

بسیاری از افراد قصد به هم زدن آرامش ذوب‌آهن را دارند

اصفهان - خبرگزاری مهر: سرمربی تیم فوتبال ذوب‌آهن اصفهان با اشاره به مذاکره مدیران سرخابی با بازیکنان تیمهای شهرستانی، گفت: متاسفانه بسیاری نمی‌توانند موفقیت تیمهای شهرستانی را ببینند و می‌خواهند آرامش تیمهایی مثل ذوب‌آهن را به هم بریزند.

به گزارش خبرنگار مهر، منصور ابراهیم زاده شامگاه جمعه در گفتگو با خبرنگاران رسانه‌های گروهی با اشاره به شرایط دیدار تیمش مقابل صبای قم اظهار داشت: همه می‌دانند که بازی با تیمهای جوان بسیار دشوار است ضمن اینکه ما در این دیدار حسینی، فرهادی و فرشید طالبی را به دلیل آسب دیدگی و ماهینی و عشوری را به دلیل محرومیت در اختیار نداریم.

وی با بیان اینکه می‌خواهیم در بازی‌های پایانی لیگ، پایان خوبی داشته باشیم، تصریح کرد: مطمئن باشید که در هشت بازی باقیمانده با تمام وجود آماده ایم تا مقتدرانه ظاهر شویم و امیدوارم پس از بازی برابر صبا سال را به خوبی به پایان برسانیم.

سرمربی ذوب‌آهن در مورد شرایط تیم صبا و حضور بازیکنان جوان در این تیم بیان داشت: به نظر من تیم صبا یک تیم با تجربه است که از بازیکنان جوان لیگ یکی به اضافه یک مربی با انگیزه یعنی ویسی در تیمش استفاده می‌کند و این مسئله می‌تواند به سود این تیم باشد.

وی تصریح کرد: اگرچه تمرینات خوبی پشت سر گذاشتیم اما باید بگویم در تمرینات روزهای گذشته به دلیل حذف از لیگ قهرمانان آسیا و حضور نداشتن در بین تیم‌های آسیایی ناراحت بودم و همین مسئله فکرم را مشغول کرده بود.

ابراهیم‌زاده با اشاره به مذاکره مدیران سرخابی با بازیکنان تیم‌های شهرستانی اضافه کرد: متاسفانه خیلی‌ها نمی‌خواهند موفقیت تیم ما را ببینند و به همین دلیل مطالبی را می‌نویسند تا آرامش ذوب‌آهن به هم بریزد.

کد مطلب 1555827

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