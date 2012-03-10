به گزارش خبرنگار مهر، منصور ابراهیم زاده شامگاه جمعه در گفتگو با خبرنگاران رسانه‌های گروهی با اشاره به شرایط دیدار تیمش مقابل صبای قم اظهار داشت: همه می‌دانند که بازی با تیمهای جوان بسیار دشوار است ضمن اینکه ما در این دیدار حسینی، فرهادی و فرشید طالبی را به دلیل آسب دیدگی و ماهینی و عشوری را به دلیل محرومیت در اختیار نداریم.

وی با بیان اینکه می‌خواهیم در بازی‌های پایانی لیگ، پایان خوبی داشته باشیم، تصریح کرد: مطمئن باشید که در هشت بازی باقیمانده با تمام وجود آماده ایم تا مقتدرانه ظاهر شویم و امیدوارم پس از بازی برابر صبا سال را به خوبی به پایان برسانیم.

سرمربی ذوب‌آهن در مورد شرایط تیم صبا و حضور بازیکنان جوان در این تیم بیان داشت: به نظر من تیم صبا یک تیم با تجربه است که از بازیکنان جوان لیگ یکی به اضافه یک مربی با انگیزه یعنی ویسی در تیمش استفاده می‌کند و این مسئله می‌تواند به سود این تیم باشد.

وی تصریح کرد: اگرچه تمرینات خوبی پشت سر گذاشتیم اما باید بگویم در تمرینات روزهای گذشته به دلیل حذف از لیگ قهرمانان آسیا و حضور نداشتن در بین تیم‌های آسیایی ناراحت بودم و همین مسئله فکرم را مشغول کرده بود.

ابراهیم‌زاده با اشاره به مذاکره مدیران سرخابی با بازیکنان تیم‌های شهرستانی اضافه کرد: متاسفانه خیلی‌ها نمی‌خواهند موفقیت تیم ما را ببینند و به همین دلیل مطالبی را می‌نویسند تا آرامش ذوب‌آهن به هم بریزد.