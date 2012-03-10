دکتر علیرضا شکیب در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: دانشگاه علوم پزشکی استان البرز30 پروژه عمرانی در سفر هیئت دولت ارائه می دهد.

وی ادامه داد: تجهیز و راه اندازی بخش جراحی قلب باز بیمارستان شهید رجایی، تکمیل بیمارستان نیمه ساخت امام حسین(ع) در محمد شهر، احداث کتابخانه آمفی تئاتر پاویون پزشکان، تجهیز بخش ان آی یو بیمارستان شهید باهنر، درخواست صدور مجوز استخدام، تجهیز آزمایشگاه مرجع سلامت استان البرز از جمله مصوبات پیشنهادی در سفر هیئت دولت به استان است.

قائم مقام رئیس دانشگاه علوم پزشکی استان البرز افزود: احداث مجموعه فرهنگی ورزشی دانشجویان، تخریب بازسازی مرکز بهداشت و درمان شهید زارعی نژاد، احداث خوابگاه 400 نفره پسرانه، تجهیز و بهبود استاندارد ت48 خانه بهداشت، احداث و تجهیز بخش مسومیت بیمارستان شهید رجایی، خرید دستگاه سی تی اسکن، خرید سه دستگاه حمل واکسن و احداث و راه اندازی 10 پایگاه اورژانس از دیگر مصوبات پیشنهادی است.

وی گفت: 12 میلیارد تومان اعتبار کل پروژه و طرح های پیشنهادی دانشگاه علوم پزشکی در سفر چهارم هیئت دولت به استان البرز خواهد بود.

وی اظهار داشت: تمام تلاش و کوشش دانشگاه علوم پزشکی این است که طرح های پیشنهادی خود را در سفر هیئت دولت به صورت رسمی مصوبه کند.