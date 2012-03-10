به گزارش خبرنگار مهر، عبدلله ویسی شامگاه جمعه در گفتگو با خبرنگاران رسانه‌های گروهی با اشاره به مشکلات مالی ذوب‌آهن و تاثیر آن بر عملکرد بازیکنان این تیم اظهار داشت: به هر حال طبیعی است که تیم‌های بزرگ گاهی اوقات افت کنند اما در ادامه به روزهای خوب خود بازمی‌گردند و باید بگویم ذوب آهن نیز به زودی به روزهای خوب خود بازمی‌گردد زیرا این تیم، تیم کوچکی نیست .

وی با بیان اینکه دیدارهای صبا مقابل ذوب‌آهن همیشه دشوار بوده، تصریح کرد: ذوب‌آهن یکی از تیم‌های شناخته شده ایران است و هم از لحاظ مدیریتی و هم از لحاظ کادر مربیگری و بازیکن در سطح بالایی قرار دارد بنابراین بازی سختی را برای ما رقم خواهد زد.

سرمربی تیم فوتبال صبای قم در مورد مشکلات تیمش بیان داشت: به هر حال نمی‌توانم برخی صحبت‌ها را بر زبان بیاورم و مسائلی در تیم وجود دارد که نمی‌توانم آنها را بازگو کنم.

وی گفت : متاسفانه تعطیلات و همچنین تمرینات خوبی نداشتیم زیرا قصد داشتیم به اردو برویم که این امر محقق نشد و به این دلیل بازیکنان بیش از حد استراحت کردند.