به گزارش خبرنگار مهر، عبدلله ویسی شامگاه جمعه در گفتگو با خبرنگاران رسانههای گروهی با اشاره به مشکلات مالی ذوبآهن و تاثیر آن بر عملکرد بازیکنان این تیم اظهار داشت: به هر حال طبیعی است که تیمهای بزرگ گاهی اوقات افت کنند اما در ادامه به روزهای خوب خود بازمیگردند و باید بگویم ذوب آهن نیز به زودی به روزهای خوب خود بازمیگردد زیرا این تیم، تیم کوچکی نیست.
وی با بیان اینکه دیدارهای صبا مقابل ذوبآهن همیشه دشوار بوده، تصریح کرد: ذوبآهن یکی از تیمهای شناخته شده ایران است و هم از لحاظ مدیریتی و هم از لحاظ کادر مربیگری و بازیکن در سطح بالایی قرار دارد بنابراین بازی سختی را برای ما رقم خواهد زد.
سرمربی تیم فوتبال صبای قم در مورد مشکلات تیمش بیان داشت: به هر حال نمیتوانم برخی صحبتها را بر زبان بیاورم و مسائلی در تیم وجود دارد که نمیتوانم آنها را بازگو کنم.
وی گفت: متاسفانه تعطیلات و همچنین تمرینات خوبی نداشتیم زیرا قصد داشتیم به اردو برویم که این امر محقق نشد و به این دلیل بازیکنان بیش از حد استراحت کردند.
ویسی در مورد غایبان تیمش در بازی برابر ذوب آهن اضافه کرد: تیم صبا در دیدار شنبه مقابل ذوبآهن بیات و گوهری را به دلیل مصدومیت و حیدری و صادقی را به دلیل محرومیت در اختیار نخواهد داشت.
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