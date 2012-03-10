تمهیدات نوروزی وزارت راه برای مسافران/برگزاری مانور مشترک برای تعطیلات نوروز

شهریار افندی زاده در گفتگو با مهر با اشاره به اقدامات سازمان راهداری تا 24 اسفند، اظهار داشت: در این مدت نسبت به انجام روکش، لکه گیری و آماده کردن جاده ها اقدام شده است و با توجه به اینکه هنوز قسمت هایی از کشور کولاک و برف و شرایط جوی نامساعدی داریم اما تمام این اقدامات برای سفرهای نوروزی در حال انجام است.

معاون وزیر راه و شهرسازی بابیان اینکه تسهیلات نوروزی برای جابجایی مسافران در ایام نوروز در نظر گرفته شده است، گفت: روز 24 اسفند ماه مانوری با همکاری نیروهای هلال احمر، راهنمایی و رانندگی، اورژانس و سازمان راهداری برگزار می شود تا نیروها هماهنگی لازم را برای ایام عید داشته باشند.

وی به ایجاد مرکز مدیریت راه ها در استان های کشور اشاره کرد و افزود: امسال تعداد مرکز مدیریت راه ها به 12 استان می رسد همچنین تعداد دوربین های تصویری به 227 دوربین می رسد و 325 مقطع مجهز به تردد شمار آنلاین در جاده ها خواهد شد.

رئیس سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای کشور بابیان اینکه 1157 اکیپ راهداری بابیش از 7 هزار ماشین آلات و 1200گشت راهداری در ایام نوروز خدمت رسانی می کنند، گفت: نظارت بر مراکز و مجتمع های خدمات رفاهی هم در این مدت از سوی سازمان انجام می گیرد و امداد خودرو در تمام ایام عید آماده خدمات رسانی به مسافران هستند.

افندی زاده تصریح کرد: در ایام نوروز ستاد در کلیه استان ها و ستاد مرکزی آماده باش هستند تا امکانات و خدمات مناسبی را به مردم ارایه دهند و همواره مرکز 141 آماده پاسخگویی به مسافران است.