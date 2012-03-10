شب فرهنگی ج .ا.ایران در دبیرخانه ASEAN

به گزارش خبرنگار مهر از جاکارتا؛ در این مراسم تعدادی از سفراء و دیپلماتهای مقیم جاکارتا، ایرانیان مقیم و تعدادی از مسئولین دولت اندونزی نیز حضور داشتند.

در ابتدای برنامه گروه موسیقی سنتی "وصل یار" به اجرای برنامه پرداخت وده ها تن از هنرمندان کشورمان ،هنرهای ناب ایرانی خود را در محل دبیرخانه این سازمان به نمایش گذاردند که بسیار مورد استقبال حاضرین قرار گرفت . محمود فرازنده سفیر جمهور اسلامی ایران در آغاز این برنامه گفت : ایران اولین کشوری است که به اجرای برنامه فرهنگی دردبیرخانه ASEAN پرداخته است .

معاون فرهنگی ASEAN نیز ضمن ابراز خرسندی از ابتکار کشورمان برای برگزاری شب ایرانی در محل دبیرخانه این سازمان منطقه ای گفت: امیدوار است سایرکشورها نیز مانند ایران چنین شبهایی را برای معرفی هرچه بیشتر فرهنگ خود در محل این سازمان برگزار کنند.

محمد حسینی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی ایران نیز ضمن اشاره به ظرفیت های فرهنیگ بالای جمهوری اسلامی ایران اظهار داشت : ایران و سازمان اکو آماده همکاری با سازمان منطقه ای ASEAN درزمینه های مخنلف از جمله همکاریهای فرهنگی است .

در این شب فرهنگی، فرش ، تابلو و تصاویر و خوشنویسی هنرمندان ایرانی به نمایش گذارده شد.

"اعتصامی" قائم مقام سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی،"مهدی گلجان" مدیر عامل بنیاد اندیشه اسلامی و "مخبر دزفولی" دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی از جمله شخصیت هایی هستند که برای سخنرانی در همایش بین المللی بررسی سهم ایرانیان در تمدن اسلامی" در حاشیه هفته فرهنگی اایران به اندونزی سفر کرده اند.



نمایش فیلمهای سینمایی ایرانی مانند یوسف پیامبر، ملک سلیمان و روز سوم از دیگر برنامه های هفته فرهنگی ایران در اندونزی است که تا دوشنبه این هفته ادامه خواهد داشت.